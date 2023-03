Novelli, el árbitro de Atlético en Adrogué

En la jornada de ayer AFA dio a conocer la programación y árbitros para la próxima fecha de la Primera Nacional.

Atlético de Rafaela estará visitando a Brown de Adrogué el sábado a las 15.30hs con el arbitraje principal de Lucas Novelli, quien estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Martín Horticolou como asistentes, y el cuarto será Lucas Ozuna.

A continuación, el listado de árbitros que estarán en partidos de la novena fecha de la zona A y la octava de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol, ​​a jugarse este fin de semana.



ZONA A (Fecha 9)



Jueves 30/03: 16.30hs (TV) Nueva Chicago vs Defensores Unidos de Zárate (Juan Pablo Loustau)



Viernes 31/03:15.00hs All Boys vs San Martín de San Juan (Diego Ceballos), 15.30hs San Telmo vs Almagro (Jorge Broggi), 19.05hs (TV) Almirante Brown vs Gimnasia de Mendoza (Gastón Monsón Brizuela), 20.00hs Temperley vs Agropecuario de Carlos Casares (Emanuel Ejarque), 21.00hs Estudiantes de Río Cuarto vs Flandria (Adrián Franklin), 21.30hs San Martín de Tucumán vs Brown de Puerto Madryn (César Ceballo).



Sábado 01/04: 15.30hs Defensores de Belgrano vs Alvarado de Mar del Plata (Julio Barraza).



Domingo 04/02: 16.40hs (TV) Deportivo Morón vs Patronato de Paraná (Franco Acita). Libre: Güemes de Santiago del Estero



ZONA B (Fecha 8)



Viernes 31/03: 17.00hs Gimnasia de Jujuy vs Villa Dálmine (Nelson Sosa).



Sábado 01/04:15.30hs Brown de Adrogué vs Atlético de Rafaela (Lucas Novelli), 19.30hs Racing de Córdoba vs Chaco For Ever (Andrés Gariano), 20.00hs Tristán Suárez vs Chacarita Juniors (Pablo Giménez), 21.15hs (TV) Estudiantes de Caseros vs Aldosivi de Mar del Plata (Yamil Possi),



Domingo 04/02: 14.40 (TV) Deportivo Riestra-Independiente Rivadavia Mendoza (Ramiro López), 18.45 (TV) Ferro vs Deportivo Maipú de Mendoza (José Carreras).



Lunes 04/03: 17.10hs (TV) Atlanta vs Mitre de Santiago del Estero (Juan Pafundi), 19.10hs (TV) Quilmes vs Deportivo Madryn (Carlos Córdoba).