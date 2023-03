Ibarra dejó de ser el DT de Boca

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Hugo Ibarra dejó ayer de ser el entrenador de Boca después de una reunión que mantuvo junto a sus ayudantes Leandro Gracián y Roberto Pompei con el Consejo de Fútbol del club, que le comunicó la decisión en el predio de Ezeiza.

Ibarra fue entrenador del conjunto de La Ribera desde el 11 de julio de 2022 y consiguió su primer título a pocos meses de su asunción.

En total dirigió 36 partidos, de los cuales ganó 20, empató siete y perdió nueve, por lo que tuvo una efectividad del 62 por ciento y conquistó la Liga Profesional de 2022 y la Supercopa Argentina del mismo año.

"Hemos decidido que este cuerpo técnico no continuará más en el cargo. Estamos muy agradecidos, son nuestros amigos pero estamos para tomar decisiones. Nos queremos mucho pero ya estábamos convencidos. Queríamos esperar a que vuelva Juan Román Riquelme para hacerlo efectivo", fueron las primeras palabras de Mauricio Serna, miembro del consejo de Fútbol de Boca, sobre la salida de Ibarra.

El principal apuntado para su reemplazo es Gerardo Martino: el "Tata" viene de dirigir al seleccionado mexicano en el Mundial Qatar 2022, en donde compartió el Grupo C con Argentina y cayó 2 a 0 en el segundo partido para luego irse en la primera ronda del certamen.

El otro nombre que se evalúa para sustituir a Ibarra sería el de José Pekerman.

El ex DT de Colombia estuvo a cargo de la selección de Venezuela desde finales de 2021 hasta 2023 y se fue debido a incumplimientos de la Federación.

El "Chicho" Serna confirmó que el técnico de los juveniles Mariano Herrón será el encargado de llevar adelante los entrenamientos de Boca al menos hasta el partido de este sábados ante Barracas Central, por la Liga Profesional, en condición de visitante, mientras que en los próximos días se hará oficial quién será el nuevo DT del "Xeneize".