Te da mucha confianza

El plantel que conduce Ezequiel Medrán está con mucha confianza. En el inicio de la temporada 2023 de la Primera Nacional consiguió rápidamente un funcionamiento interesante que le permitió sacar buenos resultados; tomó nota en las derrotas, cambió a tiempo, tuvo la autocrítica necesaria para volver a la senda de la victoria y a ilusionarse con dar pelea en la zona B.

“El grupo estaba muy tranquilo, con mucha confianza porque hemos perdido pero jugamos bien”, apuntó Nicolás Delgadillo. Y sobre la importancia del triunfazo ante Quilmes, el mediocampista ofensivo de Atlético de Rafaela indicó: “Fue un golpe bisagra para nosotros para seguir creciendo y mantenernos ahí arriba”.

Lo planificado por el cuerpo técnico salió a la perfección y sobre ello, Delgadillo señaló: “En la semana trabajamos mucho el partido, sabíamos que nos iban a quedar esos espacios y por suerte me quedó a mí”.

A la hora de analizar lo que dejó la victoria ante el Cervecero, el exVélez declaró: “Son partidos muy decisivos que se definen por detalles. Gracias a Dios fue para nosotros, en la semana se trabajó muy bien, lamentablemente en los dos partidos anteriores no se nos pudo dar, si jugamos muy bien, y por suerte lo pudimos revertir”.

Delgadillo vino desde el banco y en una de las primeras que tocó no perdonó. Marcó su primer gol en la ‘Crema’ y sobre ello, el futbolista confesó: “Es una felicidad, lo venía buscando, quería que llegue, estaba medio desesperado (risas) pero mejorando, trabajando con humildad, todo llega”.

Los hinchas de la ‘Crema’ se ilusionan, el equipo contagia, la respuesta se observa fecha tras fecha en las tribunas de un Monumental que luce como en sus mejores épocas, repleto. “Estamos trabajando partido a partido, cada semana se planifica lo que viene y no nos tenemos que apresurar. Ahora a pensar en Brown de Adrogué y seguir como lo venimos haciendo”, cerró un cauto Delgadillo.