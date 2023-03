Deuda externa: superó los u$s276.000 millones

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El stock de deuda externa bruta total con títulos a valor nominal residual al 31 de diciembre de 2022 se estimó en u$s 276.694 millones, informó el INDEC.

Esto representa un incremento de u$s3.879 millones con respecto al tercer trimestre del año pasado.

"Este aumento se debió principalmente a la suba de u$s8.071 millones registrado en la deuda del sector Gobierno general", indicó el INDEC.

Por su parte, los sectores institucionales Banco Central y Otras sociedades financieras registraron incrementos menores en sus deudas externas, por u$s834 millones y u$s110 millones, respectivamente.

En cuanto al sector integrado por Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH redujo su deuda externa a valor nominal en u$s5.057 millones.

El endeudamiento de las Sociedades captadoras de depósitos también registró una disminución, en este caso, de u$s80 millones.

Por su parte, el stock de deuda externa bruta total a valor de mercado se estimó en u$s226.034 millones, al registrarse un aumento de u$s5.335 millones con respecto al trimestre anterior.

"El stock de deuda bruta externa de los sectores institucionales Gobierno general, Banco Central y Otras sociedades financieras fueron los impulsores del alza", explicó el INDEC.

En efecto, mientras la deuda a valor de mercado del primero de ellos aumentó u$s8.362 millones, la autoridad monetaria y Otras sociedades financieras registraron un alza de u$s834 millones y u$s138 millones, respectivamente.

Estos aumentos fueron parcialmente compensados por la reducción de la deuda de Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH en u$s3.918 millones.

Asimismo, la deuda emitida por las Sociedades captadoras de depósitos disminuyó en u$s81 millones.

A su vez, se registró un superávit de cuenta corriente por u$s1.732 millones en el cuarto trimestre del año pasado, desde un déficit corregido de u$s3.165 millones del trimestre anterior. En todo el 2022, el saldo arrojó un negativo de u$s3.788 millones.

En el cuatro trimestre del 2021 el Gobierno había informado un saldo positivo de u$s291 millones en su cuenta corriente.