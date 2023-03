Pampas ante Peñarol con Colidio de titular

Luego de la vuelta al triunfo en Paraguay, Pampas se apresta a continuar con los desafíos en el exigente Súper Rugby Américas. Por la 7ª fecha del certamen continental, la franquicia argentina recibirá este miércoles a Peñarol, cotejo que se llevará a cabo en la cancha del Club Atlético de San Isidro, desde las 20:00 horas. En esta nueva función, el combinado que conduce Ignacio Fernández Lobbe buscará consolidar los momentos de buen juego que se vieron en el último partido ante Yacaré.

Para este compromiso, Fernández Lobbe dispuso dos modificaciones en la alineación, con los ingresos del wing Lucio Auad (será su primer partido como titular) y el segunda línea rafaelino Lorenzo Colidio, que ocuparán los lugares de Tomás Passaro y de Rodrigo Fernández Criado. A los suplentes se sumarán Eliseo Fourcade (aún no debutó en el certamen) y Matías Medrano, mientras que solamente habrá dos backs (Rafael Iriarte y Joaquín Lamas).

Pampas se encuentra en el tercer puesto de la tabla, con 13 puntos, mientras que Peñarol marcha segundo, con 26 unidades. El líder del SRA es Dogos XV, con 26 unidades (en esta jornada estará libre).Peñarol llega a este duelo con Pampas como único invicto del torneo, con cinco triunfos, sumado el reciente festejo ante Selknam (35-24).

La formación de Pampas para medirse con el conjunto uruguayo será la siguiente: Rodrigo Martinez, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Lorenzo Colidio y Federico Lavanini; Nicolás D'Amorin, Jerónimo Ureta y Santiago Ruiz (c); Mateo Albanese y Joaquín De la Vega Mendía; Lucio Auad, Manuel Alfaro, Benjamín Elizalde, Iñaki Delguy; Juan Landó. Suplentes: Valentino Minoyetti, Matías Medrano, Renzo Zanella, Eliseo Fourcade, Manuel Bernstein, Rafael Iriarte, Eliseo Chiavassa y Joaquín Lamas.

Por esta misma fecha, el sábado a las 20 jugarán Yacaré vs. Selknam y el domingo a las 21 American Raptors vs. Cobras, quedando libre Dogos.