Charla informativa sobre Tangoterapia

El evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana del próximo sábado 1 de abril, en Bv. Lehmann 683, espacio cultural Tiza y Karbón. Está orientado a cualquier persona adulta que tenga curiosidad sobre la disciplina.

Esta charla surge como necesidad de aclarar algunas cuestiones fundamentales, entre ellas, que no es un Taller de Tango, no son clases de danza como se podría imaginar.

“Se trata de una propuesta integral, terapéutica en un sentido no estrictamente médico, sino que pone en valor la potencia sanadora del arte, es una experiencia absolutamente vivencial, una propuesta para potenciar el encuentro con uno mismo y con las demás personas”, anticipa Lucila.

Lucila Oggero Parisse ha coordinado diversos talleres que combinan las artes con la salud, y luego de haber completado su formación como tangoterapeuta, apunta a difundir la propuesta en la comunidad de Rafaela y zona.

“Los invito a que vengan con curiosidad, a sacarse las dudas en relación a “de qué se trata tangoterapia”, así luego podremos organizar encuentros con personas que ya sepan con lo que se van a encontrar y abracen la experiencia en todo su potencial”, concluye Lucila.