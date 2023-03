Atlético de Rafaela pudo cortar la racha de dos derrotas seguidas ganándole a Quilmes en el Monumental por 1 a 0, se mantiene entre los primeros de la zona B, ahora a sólo dos puntos de la cima que la comparten el ‘Cervecero’ y Chacarita.



“El equipo tuvo la personalidad de jugar un partido con las características de un rival realmente duro, de mucha jerarquía, uno de los mejores que tiene la categoría, y nos pudimos plantar con inteligencia, desde la planificación y la estrategia”, analizó Ezequiel Medrán en conferencia de prensa, y luego confesó: “Fue un paso muy importante hacia adelante”.



- Venían de dos derrotas, dieron muestra de entereza y personalidad para superar merecidamente a un duro oponente.



- Se perdieron los últimos dos partidos pero estaba la tranquilidad que el equipo podía competir de buena manera. Cuando el equipo puede competir bien, estaba en la entereza que podíamos tener, teníamos las herramientas para seguir avanzando, seguir creciendo. Somos un equipo en construcción, en conocimiento. Los jugadores se están terminando de conocer y no tengo dudas que con la competencia vamos a estar en un mejor nivel.



- ¿Qué destacas del equipo en esta victoria?



- Destaco la personalidad, fue un partido de historia, fútbol, de equipos grandes de la categoría que tienen intensiones importantes. Poder imponerse de la forma que lo hicimos nos llena de satisfacción. Se cree en el trabajo del día a día, los chicos lo demostraron en el campo de juego. El plantel está aprendiendo a convivir con situaciones. Está en nosotros seguir creciendo, avanzando, no tengo dudas que hoy fue un paso importante.



- ¿Qué se buscó con la inclusión de Fissore desde el arranque y en esa posición?



- Sentíamos que Quilmes es un equipo que divide mucho, ataca por las bandas, con centros cruzados, con las características de los dos delanteros que trabajan con los dos centrales quería tener a Fissore por delante de esa última línea para esa segunda jugada.



- Y fue un gran acierto…



- Convivimos con aciertos y errores. El fútbol está lleno de injusticias; muchas veces el fútbol se valora por el resultado. Venimos trabajando bien. Tenemos un grupo convencido, no solo los 11 que entran a la cancha, es un torneo largo, que vamos a necesitar de todos y cuando tenés a un plantel comprometido de esta forma no tengo dudas que te hace un equipo bien competitivo.



- Encontraron el gol, tuvieron situaciones como para liquidarlo pero no se pudo y se tuvo que sufrir en el final.



- Tuvimos situaciones, son partidos en los cuales el rival también iba a tener sus posibilidades pero seguramente cuando hagamos un análisis más frio y más tranquilo lo analizaremos mejor. Daba la sensación que con una buena contra podíamos terminar de definir el partido, las tuvimos pero no la fortuna que terminaran en gol para no terminar sufriendo el partido.

Se sufrió y se pudo sacar adelante, es lo más importante.



- Buscabas un equipo competitivo, está, lo demuestran. ¿Para qué están?



- Que la gente se ilusione es hermoso. El clima que se vivió en la cancha, la manera que nos representan, es muy bueno, se trasmite de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Con el marco que nos toca jugar es fútbol puro, adrenalina, queremos tener un Atlético protagonista, con intenciones de ser uno de los animadores del torneo. La temporada pasada nos a mostrado realmente la cara, que es un torneo extremadamente duro, difícil, estamos en esa reconstrucción para poder competir bien, cuando te toca competir de esta forma es un crecimiento, pero queda muchísimo por mejor, vamos por el camino correcto, con la convicción de seguir trabajando para tener cada día un Atlético más competitivo.