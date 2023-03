Con la firma de "La Mafia" balearon fábrica por no pagar

ROSARIO, 28 (NA). - Los episodios de violencia en Rosario no cesan y en la noche del domingo dos desconocidos balearon el frente de una fábrica de hielo donde, además, dejaron un cartel antes de retirarse en un auto. Los atacantes quedaron registrados por una cámara de videovigilancia de la zona.

Según informó Rosario 3, el hecho ocurrió pasadas las 20 en la fábrica de hielo Rosario, ubicada en Viamonte al 3.600 cuando dos personas bajaron de un automóvil, dispararon contra el portón por el que ingresan los vehículos que cargan la mercadería para hacer el reparto, dejaron una nota amenazante y luego huyeron en un rodado blanco que los estaba esperando.

El ataque se suma a una amenaza que recibieron los dueños de Hielo Rosario en enero de este año y el abogado de la fábrica Ignacio Del Vecchio, relató en Radiópolis (Radio 2): "En ese momento llamaron al teléfono fijo de la empresa donde le dijeron a una empleada que ellos trabajaban para una banda, que tenían que dejar plata porque hacía mucho que estaban ahí y nunca habían pagado y que, si no pagaban, iba a haber tiros".

Tras este episodio, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el hecho se sumó a una serie de extorsiones que se dieron en zona sudoeste y oeste de la ciudad.

La investigación de estas amenazas desencadenó un allanamiento en la cárcel de Coronda y la detención de tres mujeres, que serían parejas de los reclusos, y que ofrecían sus CBU para que los comerciantes depositen el dinero de las amenazas.



LA MAFIA DICE QUE

"HAY QUE PAGAR"

De acuerdo a lo publicado por diario La Capital en su portal, el domingo a las 20.05 dos hombres jóvenes que bajaron de un Chevrolet Corsa gris dispararon quince veces sobre el frente de la empresa "Hielo Rosario", una fábrica ubicada en Viamonte al 3600, barrio Bella Vista.

Una vez que terminaron de tirar, uno de los delincuentes dejó en la vereda una nota: “Más vale que paguen o los vamos a matar. No batan a la cana por que les mato un familiar. Atte la Mafia”. Flavia F., titular de la empresa, aseguró que no tienen “problemas con nadie“ y que es víctima de una extorsión que comenzó el 17 de enero.