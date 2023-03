Luego de cuatro meses, el jueves sesionará el Senado

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Tanto el oficialismo como sectores de la oposición del Senado intentarán este jueves sesionar luego de cuatro meses en que el recinto estuvo cerrado para votar proyectos.

La excepción había sido la sesión preparatoria del último día de febrero, pero en aquella ocasión fue tan sólo para ratificar autoridades de la cámara y no para debatir un temario de iniciativas.

El flamante bloque de Unidad Federal, formado por cuatro senadores que se escindieron del oficialismo y la incorporación de la cordobesa Alejandra Vigo, había tomado la delantera el pasado 15 de marzo cuando pidió una sesión para este jueves.

En el temario figuran una ley que reduce el IVA de las tarifas eléctricas (no tiene dictamen), la aprobación de pliegos de jueces en Santa Fe y Córdoba, y la aún pendiente Ley Lucio, para prevenir casos de violencia infantil.

El 21 de marzo se sumó Juntos por el Cambio al pedido de una sesión para este mismo jueves, con un temario que incluye el tratamiento de los pliegos de jueces y la Ley Lucio, pero que excluye la cuestión de las tarifas eléctricas.

Si Juntos por el Cambio y Unidad Federal se unieran, podrían coordinar una agenda de temas en común y tener quórum suficiente para iniciar la sesión. Ante ese panorama, el Frente de Todos no quiere renunciar a la iniciativa ni que "le copen la parada", y por eso citará hoy a una reunión de Labor Parlamentaria para delinear un borrador de una posible sesión para esta semana, posiblemente el mismo jueves.



NUEVO BLOQUE

Es la primera vez que el oficialismo enfrenta una coyuntura en el Senado desde una posición de debilidad, ya que el éxodo de integrantes hacia el nuevo bloque de Unidad Federal lo dejó con una minoría de 31 integrantes, bastante lejos del quórum propio.

Para lograr una sesión propia, la política de concesiones a la oposición deberá ser mucho más generosa que hasta hace meses atrás.

En el Frente de Todos contemplan incorporar al menú no sólo los pliegos de jueces y la Ley Lucio sino además la Ley de Alcohol Cero, otro proyecto muy esperado que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que quedó pendiente de tratamiento en las sesiones extraordinarias.

También podría meterse en la agenda de la sesión el proyecto de ley de enfermería del senador Pablo Yedlin, que fue aprobado en Diputados el año pasado, aunque en este caso por unanimidad.

Esta iniciativa tiene como propósito fomentar la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.