Macri reconoció que fue una decisión "muy dura"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri afirmó que la decisión de no ser precandidato en las próximas elecciones "fue muy dura, porque el ego empujaba" y consideró que el hecho de que Juntos por el Cambio tenga chances de ganar los comicios significa que la historia le dio "revancha".

En declaraciones radiales, el ex jefe de Estado explicó que "había tantos argumentos para decir que sí, como para decir que no" y reconoció que se reunió con importantes empresarios y dirigentes políticos para definir su futuro político: "Antes de tomar decisiones importantes me acostumbré a escuchar a todos".

"Me costó mucho pensar esto, pero terminé sintiendo que hay que romper esto de que un liderazgo salvador resuelve todo: esto lo hacemos entre todos o no va a suceder", expresó.