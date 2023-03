Tenía un DNI ajeno en el bolsillo

En relación al fatal accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en calles del barrio Güemes, donde un motociclista perdió la vida; hubo una insólita confusión inicial sobre la identidad del fallecido publicada en estas páginas del diario papel y en otros medios también, ya que el joven accidentado y fallecido portaba en uno de sus bolsillos un DNI que no era el suyo, era de otra persona, presuntamente amiga del fallecido. De allí la información cruzada acerca de la verdadera identidad del accidentado.

Traduciendo esto al nombre real de quien falleció en el accidente de tránsito se debe decir –nobleza obliga- que no se trató de Pablo Trieverio, oriundo de la localidad de Palacios -en el departamento San Cristóbal- como se dijo minutos después del accidente a las 21.25; sino que con el correr de las horas se supo –ya entrada la madrugada de la víspera- que la verdadera identidad del accidentado era Ariel Fernando Ambra, de 43 años, domiciliado en un tramo de calle Luis Maggi al 1700 de Rafaela. A esa hora se pudo confirmar además que el siniestro vial había ocurrido a unos metros del lugar señalado inicialmente, es decir, en intersección de calles Mognaschi y Zavalla, en barrio Güemes.

Quedó confirmado de todos modos que el accidente fue a las 21.25 y que fue única parte el motociclista mencionado, quien con su con su moto tipo Guerrero Trip Plus 124 c.c., por causas desconocidas colisionó con un camión Iveco que se hallaba estacionado en la calzada, falleciendo en el lugar del siniestro vial.