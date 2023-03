La oposición reclamó informe sobre la aplicación de la Emergencia Vial

Fueron varios los proyectos que los ediles municipales trataron en el Concejo en aproximadamente dos horas durante la mañana de este lunes en una nueva reunión de Comisión, en las que hubo coincidencias, opiniones y también debates. El proyecto que generó un reclamo desde la oposición, fue el del Informe de la Aplicación de la Emergencia Vial. Los concejales del bloque Juntos por el Cambio, expresan en sus fundamentos que “debido a que se encuentran vencidos los plazos desde que se aprobó la Emergencia Vial en nuestra ciudad, es que solicitamos se den a conocer detalladamente los informes de cuáles han sido los resultados a partir de la aprobación de la Ordenanza 5.339 . Y continúa: “Hasta la fecha no se han anunciado planes integrales y acciones contundentes para controlar el tránsito ya que como estado es imprescindible resguardar la vida de los habitantes”.

Al respecto, el concejal Ceferino Mondino expresó refiriéndose al accidente fatal que ocurrió el domingo pasado: “No es un día ideal para tratar este tema dado el accidente de anoche en el que tuvimos una muerte, pero estamos solicitando se nos brinde la información sobre qué se hizo con la Emergencia Vial”.

En la Minuta de Comunicación, se informa además que aproximadamente la mitad de los accidentes son protagonizados entre automóviles y motos, no dejando de dar importancia a los demás vehículos, y que se solicita también un informe completo detallando el plan de acción, inversión y estrategia en lo que corresponde a la Seguridad Vial.

Otro de los proyectos que cruzó opiniones y por tal motivo quedó en Comisión para seguir siendo tratado, fue el propuesto por el concejal del Frente Progresista Cívico y Social Lisandro Mársico solicitando al DEM que evalúe la posibilidad de formar una escuela deportiva y recreativa en el Barrio Jardín. Surgió este pedido por el comentario que algunos vecinos de la zona le transmitieron al funcionario, quien a través de una Minuta de Comunicación expresó como fundamento que “habiendo recibido un informe de la Secretaría de Desarrollo Humano con las diferentes Escuelas que se desarrollan en los barrios, se observa que en el Barrio Jardín no funciona ninguna, por lo que, a las áreas competentes se le solicita la posibilidad de que se establezca en el sector de referencia, teniendo en cuenta, como se dijo, su relevante función social”.

Si bien desde el oficialismo reconocieron la importancia social que cumplen este tipo de escuelas deportivas en nuestra ciudad, opinaron que antes de establecer una nueva, se realice una evaluación concreta sobre la situación, no dejando de pensar en los clubes y su rol en la sociedad.

“Los clubes manifiestan que los chicos tienen que estar en los clubes”, expresó el concejal del Frente Juntos Juan Senn. A lo que la concejal Brenda Vimo del mismo partido sumó: “Debemos potenciar los clubes y apostar al trabajo que ya están realizando”, y solicitó a Mársico se amplíen los motivos de esta petición para que se justifique o no la inversión de la creación de una nueva escuela deportiva que implicaría una importante inversión.

Otro proyecto de ordenanza presentado esta mañana, fue el pedido de Modifcación del Art 5.º de la Ordenanza 5186 referido a "Food Trucks y Carribares" por parte de la concejal Alejandra Sagardoy de Juntos por el Cambio. En el considerando se establece que “se han dirigido a este Concejo Municipal propietarios de estas unidades solicitando se amplíen las posibilidades de instalación de las mismas en eventos públicos y privados, así como en la vía pública. Considerando la difícil situación económica en la que se encuentra inmerso nuestro país, el pedido expresado por los propietarios resulta atendible en función de ser los Food Trucks y Carribares recursos laborales, y, en algunos casos, la única fuente de ingreso”. Dada esta situación, resulta necesario introducir modificaciones a tal ordenanza en su artículo N°5, quedando redactado de la siguiente manera: “se expresa “la habilitación de carribar/food truck con parada fija y para servicios en eventos, y la habilitación de carribar/food truck para servicios en eventos sin paradas fijas, los que a su vez deberán contar con un baño el cual podrá ser químico portátil”.



MÁS PROYECTOS PARA SER VOTADOS

En otro de los proyectos avalado por el concejal Mársico, se hace referencia que al observar de manera permanente fragantes incumplimientos de las normas que regulan el tránsito, se solicita intensificar los controles en calle Geuna, principalmente en su intersección con la avenida Gabriel Maggi.

Por su parte, el concejal Martín Racca de Frente para Todos, presentó el proyecto en el que la Asociación Civil Iniciativa Solidaria solicitó la cesión de un terreno en comodato para la construcción de un Banco de Alimentos que tiene por objetivo reunir alimentos e insumos y almacenarlos para proveer dichos recursos a comedores, merenderos y/o instituciones que tengan como fin dar alimentación a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria. Al respecto, Racca expresó: “Ellos solicitaron un lugar para construir su propio galpón, y ojalá se pueda concretar”.

Del oficialismo, se presentó asimismo el Proyecto de Ordenanza: “Donación de terreno para calles públicas - conc. N.º 184” para ser destinada al ensanche de Av. Pte. J. D. Perón, y también el que solicita la exención del pago de la Obra 625 Red de Agua Potable de los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club respecto del inmueble sito en la Concesión Nº 406 propiedad del Obispado de Rafaela, que se encuentra actualmente cedido en comodato a la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol que preside el Padre Alcides Suppo.

Asimismo, fue presentado por el concejal Mársico un proyecto de plantación de árboles en el Parque Villa Podio en el cual no se registran especies arbóreas; y otro que propone la limpieza del canal en calle M. Obligado que se encuentra de manera permanente con basura, acumulación de sustancias y malezas, afectando la salud humana.

Por otro lado, de Juntos por el Cambio, presentaron el proyecto Reparar iluminación en el Parque Balneario. Su fundamento es que a metros funciona la Escuela Nº 613 "Alicia Cattaneo" en donde los alumnos se retiran del establecimiento educativo aproximadamente a las 19 horas, horario que en época invernal carece totalmente de luz solar, y la situación se torna propensa para la perpetración de hechos delictivos.