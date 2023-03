Confirmaron la ausencia de cuatro pilotos lesionados en el Gran Premio de Argentina

Por Víctor Hugo Fux



No descubrimos la pólvora si afirmamos que el motociclismo es un deporte de alto riesgo. Así lo reflejan las estadísticas, que lamentablemente se siguen engrosando con alarmante frecuencia.

Al margen de las medidas de seguridad que se fueron incorporando en los últimos tiempos para brindarle una mayor protección, las lesiones en no pocas ocasiones dejan importantes secuelas. Y en los casos más terribles, se registran víctimas fatales.

Las altas velocidades que se alcanzan en MotoGP, donde el récord histórico del español Jorge Martín fue de nada menos que 363,6 kilómetros por hora el año pasado en el circuito italiano de Mugello, eximen de mayores comentarios.

El último fin de semana, en coincidencia con el inicio de una nueva temporada del Campeonato Mundial, en el trazado portugués de Portimao, los accidentes superaron todo lo previsible.

El viernes, en una jornada de prácticas libres, el español Pol Espargaró sufrió una aparatosa caída, que le ocasionó fracturas múltiples y una muy delicada contusión pulmonar, que lo marginaron del resto de la actividad. El piloto, incorporado este año a las filas de la marca austríaca KTM, no competirá tampoco en Argentina.

Otro que se perdió la carrera del Gran Premio de Portugal es el italiano Enea Bastianini, accidentado en el primer Sprint de la historia, el día sábado. El flamante integrante del equipo oficial de Ducati, se rompió un omóplato. También será baja el próximo fin de semana en Termas de Río Hondo.

El domingo, en tanto, una imprudencia del octocampeón Marc Márquez (Honda), que embistió a Ricardo Oliveira (Aprilia), no sólo marginó de la competencia a los dos, prematuramente, sino que como consecuencia de sus lesiones no estarán viajando a nuestro país.

El español fue operado de una fractura del primer metacarpiano de su mano derecha y si bien la intervención quirúrgica resultó satisfactoria, deberá hacer reposo durante algunos días, para regresar, en caso de ser declarado apto, en el Gran Premio de las Américas, que se disputará en Austin.

En cuanto al portugués, se estimó tras las primeras evaluaciones que podría correr en Argentina, pero al someterse a nuevos estudios quedó descartada la posibilidad de viajar a la exclusiva cita mundialista en Sudamérica.

En lo estrictamente deportivo, no hubo mayores novedades, por cuanto el dominio que ejercieron Francesco Bagnaia y Ducati en el cierre del torneo anterior, se prolongó en el comienzo del actual.

El vigente campeón logró el puntaje ideal tras haberse adjudicado el Sprint el día sábado -primera carrera en el historia de esas características- y repetir en el Gran Premio del domingo en Portimao.

Maverick Viñales y su Aprilia demostraron, al menos en el primer round, que están en condiciones de darle batalla, al igual que otras Ducati, que tuvieron un rendimiento más que alentador, y las dos KTM oficiales.

Desde el viernes, cuando se inicie la actividad en Termas de Río Hondo, se podrán extraer nuevas conclusiones, en el regreso de MotoGP a la Argentina.