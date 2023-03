El futuro que ya llegó

Los que se llaman, acontecimientos de época, suelen comportarse como bisagras a lo largo del tiempo para comunidades y disciplinas; esto trasciende al deporte, muchas veces vector de los cambios y factor común en todos los rincones del planeta.

Argentina vive momentos de gran felicidad, a pesar que el marco ofrezca un panorama absolutamente contradictorio en términos socio políticos. Sin embargo el cuadro en sí, muestra a una comunidad en armonía indiscutible detrás de las consignas que se levantan espontáneamente, desde la Selección Mayor y no es casual que sea el fútbol el que las inspire, ya que a lo largo de las décadas ha sido la única expresión, que no nos ha defraudado, sin que ello se apoye solo en los éxitos deportivos, por cierto bastante esquivos hasta no hace mucho tiempo.

Cuanto mejor entonces, para fundamentar este razonamiento.

Lo que Lionel Messi nos ofreció esa noche encantada de Doha, no era un resultado material, una síntesis de un mérito o un final de un karma para el fútbol argentino, en todo caso, ya otros lo habían alcanzado y su valor no lo convertía en diferente a los esfuerzos de Daniel Passarella y Diego Maradona, que también entraron en la historia, como verdaderos gigantes.

El rosarino nos dejó un legado, algo así como un testamento que intuyo, cruzará generaciones que se detendrán regularmente, cada vez que la efeméride lo marque, para abrevar en sus motivaciones o en su legitimidad. En esa jornada palaciega en un país remoto y exuberante hubo un protagonista excluyente en la periferia del campo de juego en el estadio Lusail, los hinchas argentinos en una comunión perfecta, sintieron ese llamado del magnífico capitán y luego de acunarlo, lo devolvieron con la misma intensidad y compromiso para terminar de delinear una historia que seguirá conmoviendo, como ninguna otra.

Qué felicidad y a su vez alivio, provoca que una consagración de esa trascendencia, no haya sido contaminada por miserables factores externos, generalmente, oportunistas de la ingenuidad de nuestros fervores populares; qué poderoso el fútbol para adecentar ese escenario y transformarlo en genuino, imperecedero y finalmente, qué poderoso para dejarlo en estado puro en el corazón de nuestra gente.

Para aquellos agnósticos de estos fenómenos populares, debo decirles que no se trata de una cuestión de fe, que si bien el valor que le agrega la victoria es importante, en tal repercusión colectiva no resulta determinante; el deseo de coronación se venía modelando un par de años atrás cuando, por factores que ya analizamos oportunamente, esas letanías de frustraciones deportivas trocaron por otras cuya energía rápidamente detectamos como inspiradoras de nuevos y positivos momentos.

Los que tuvimos el privilegio de tocar el cielo en Qatar, sentimos que el jueves pasado en el estadio Monumental se recrearon las mismas sensaciones y volvieron intactos aquellos escalofríos que nos permitieron reconocernos, no en el éxito, sino en la gloria, una intangible condición que contagia con un hechizo que nos releva de buscarle explicaciones racionales.

La noche de Núñez estuvo hecha a imagen y semejanza de aquella de Medio Oriente y ese factor común la hará perpetua, no para vanagloriarnos sino para afirmarnos en los desafíos futuros, mejor dicho, en los propósitos que ya legaron.



LA CASA DE LOS SUEÑOS

El sábado pasado la AFA le puso nombre propio a una estructura, que de material solo tiene la fachada y sus estupendas instalaciones; en realidad inauguró una casa de sueños para los herederos de estas causas, muchos de los cuales, recién se están formando en distintos lugares de nuestro país, con la inalterable obsesión de calzarse un día, la Gloriosa.

Fue unánime que el bautismo de ese complejo habitacional en Ezeiza, lleve el nombre de Lionel Andrés Messi, que con palabras austeras y sentidas dijo: "Es muy emocionante este reconocimiento. Hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día sentí una energía especial, es un lugar sensacional que hasta el día de hoy lo siento", todo un testimonio en el que se deberían reflejar las próximas camadas, no solo por el talento de este genio del fútbol mundial, sino por su perseverancia, digna de un gladiador.

En el evento estuvieron los principales directivos de Atlético de Rafaela acompañados por uno de los jóvenes con mayor predicamento de su escuela de fútbol; Bautista Tomatis merodeó el lugar y además pudo posar con muchas de las figuras del equipo Campeón del Mundo, que respaldaron ese homenaje en vida a Leo Messi, en este plantel se pudieron unir generaciones que como hemos visto, se acoplaron con precisión oriental en un campo de juego; las fotos junto a Ángel Di María y Julián Álvarez son más que un material valioso para su algún personal, Tomatis, delantero de La Crema, ya sabe que es por ahí…

Esta noche en el estadio Madre de Ciudades, seguramente se cerrará esta película de abrazos y lágrimas; Argentina jugará su segundo amistoso a manera de celebración ante el combinado de Curazao y de nuevo nos volveremos a emocionar con la espontaneidad popular y los gestos de generosa entrega de los futbolistas y de un cuerpo técnico como engarzado por el maestro Pallarols.

Será el final de la fiesta y allí estaremos representando a LA OPINIÓN y a Radio El Espectador, para darle forma de corolario a todo un trabajo infatigable junto a la Selección Argentina, con un detalle estadístico que me permito compartir con los lectores de este espacio: el de esta noche será mi partido Nº 100 junto a Lionel Messi con la albiceleste.



Las posibles formaciones:



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi o Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María o Ángel Correa. DT: Lionel Scaloni.



Curazao: Eloy Room, Jurien Gaari, Cuco Martina, Roshon van Eijma y Sherel Floranus; Vurnon Anita y Leandro Bacuna; Brandley Kuwas, Juninho Bacuna y Richairo Zivkovic; Rangelo Janga. DT: Remko Bicentini.



Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Hora: 20.30

TV: TV Pública - TyC Sports