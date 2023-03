AMRA aceptó la oferta del 40% de aumento

A partir de que los profesionales de la salud nucleados en AMRA aceptaran la propuesta salarial y de condiciones de trabajo realizada oportunamente, la provincia de Santa Fe concluye el diálogo paritario para el primer semestre del 2023, ya sea con los gremios docentes como los de la administración pública. La misma contemplaba tres grandes ejes: aumento de sueldo del 40% escalonado, pase a planta permanente de los trabajadores y el no descuento de días de paro.

En ese marco, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, expresó que “en términos generales, podemos decir que en la provincia de Santa Fe el diálogo, una vez más, ha dado sus frutos. Fue un proceso que llevó su tiempo de intercambio con los sectores que negocian en el ámbito de la provincia: el sector central con UPCN y ATE, el sector docente y ahora también con el sector de la salud. Esto es un logro conjunto y una reivindicación del ámbito de negociación”.

Este acuerdo paritario se sostendrá hasta el mes de julio, aunque en el mes de mayo la provincia ha previsto un mecanismo de actualización para que los salarios estatales no pierdan frente a la inflación: “En el mes de mayo vamos a tener la aplicación de una cláusula de garantía para que el salario no pierda con la inflación. Es una cláusula de aplicación automática. Y la reapertura de las negociaciones en el mes de julio; con lo cual todos los trabajadores de la administración pública provincial tienen un horizonte despejado, así como también la propia administración de la provincia respecto de la inversión en salarios públicos”, puntualizó el funcionario.

Consultado acerca de cómo continúa este proceso, Pusineri manifestó que “en lo salarial, a partir de ahora, se van a implementar los aumentos previstos para todos los sectores. Y respecto de las cuestiones no salariales, iniciamos un trabajo muy importante en estos tres sectores y también en ámbito de las empresas que negocian con el Estado provincial en lo que se refiere a poner en marcha cuestiones relativas a condiciones de trabajo que se han pactado. Particularmente, nos referimos a la situación del personal contratado a partir del año 2019. Allí el gobierno propuso -y los gremios han aceptado- que esas trabajadoras y trabajadores vayan siendo incorporados a la planta del Estado”.

Finalmente, el responsable de la cartera laboral destacó que “desde el año 2020 transcurrimos más de 50 instancias con los gremios en las que discutimos salarios y condiciones de trabajo, en todas -con mayor o menor dificultad- hemos ido logrando acuerdos. La provincia de Santa Fe va a seguir reivindicando este ámbito como el mejor para dar tratamiento a todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, con lo salarial, con condiciones de trabajo y también con el funcionamiento de la administración”.



SIPRUS VA AL PARO

Mientras tanto, los profesionales de la salud nucleados en Siprus decidieron rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial y realizar movilizaciones y asambleas con paro, con modalidad a definir. En tanto, este miércoles se sumarán a una acción de protesta convocada desde FeSProSa y llevarán adelante una jornada provincial de paro “con asistencia a los lugares de trabajo, con estado de asamblea permanente y actividades de visibilización”. Por su parte, los médicos de Amra decidieron aceptar la oferta y desactivaron las medidas de fuerza. Cabe señalar que el 64% de los profesionales de la salud votó a favor de movilizarse y de la realización de asambleas con paros con modalidad a definir. “Vamos a seguir reclamando por aumento salarial, concreción de los pases a planta, cambio de escalafón y el resto de los puntos del pliego. Seguimos defendiendo nuestra dignidad”, indicaron en un comunicado.