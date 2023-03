Obras elegidas del 100º Salón Anual Nacional

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Cultura, anuncia las 25 obras y proyectos seleccionados para participar de la exhibición “100º Salón Anual Nacional de Santa Fe”.

Como se adelantó en este medio, la selección fue realizada en el marco de una convocatoria récord que reunió más de mil obras y proyectos de artistas argentinos y extranjeros. Los artistas seleccionados recibirán 100.000 pesos por la participación de sus obras en la exhibición y 60.000 pesos para gastos de transporte, embalaje y seguros. A la par, el museo brinda el equipamiento técnico y mobiliario estándar para la exhibición de las obras.

En una próxima reunión, el mismo jurado será el responsable de la decisión de los premios del certamen que consisten en un millón de pesos para el premio adquisición; 400.000 pesos para dos premios estímulo (no adquisición) y los estímulos otorgados por instituciones públicas y privadas que acompañan la iniciativa.

La muestra se inaugurará el 25 de mayo del año en curso, ocasión en la que se realiza la entrega de premios.

A continuación, el listado de seleccionadas y seleccionados, ordenado alfabéticamente por apellido, seudónimo y nombre del colectivo:

“¿A dónde vamos tan rápido?” acrílico sobre lienzo, acero y esmalte sintético de Felipe Alvarez Parisi; “Retrato de Marcela La Rompecoches” fotografía analógica digitalizada del colectivo “Archivo de la Memoria Trans”; “Expedición al río” video del colectivo “Cabezudos”; “Tronca” talla en madera de álamo de Fede Cantini; “Recital en el bosque” técnica mixta de Ariel Costa; “Por silencio o resistencia” instalación, confección y deconstrucción textil de Desarmario; “Diosa en sí misma” sublimación sobre tela de Echeveria Pulvinata; “Vivas nos queremos” tapiz con apliques y bordado del colectivo “El Enredo”; “Altar UNO: Lo dicho se hace presente” modelado en gres y porcelana con calcos de Flor Califano; “Marica con chancho y facón” fotografía de Lorenzo González; “Informalismo del ladrillo” gouache sobre papel de María Guerrieri; “Mundo Fever” video monocanal del colectivo “Lolo y Lauti”; “Inventario interior” construcción textil, fotografía y bordado de Carolina Mantiñan; “Sin título” acrílico sobre tela antihelada de Mariel Matoz; “Glenda y cliente de las manos” acrílico sobre papel de Marta de la gente; "Jordan, transsexual Icon" fotografía analógica de Miss Complejo, “Toretto” fotoescultura de Nina Kunan; “Sin título” instalación de sitio específico de César Núñez; “Equipaje emocional” escultura blanda en goma cosida a máquina de Ariadna Pastorini; “Hacia la luz” patchwork textil con descartes de telas y prendas de Ral Haro; “Tecne Nature 8” video instalación autoportante con realidad aumentada y NFT de Belén Romero Gunset; “Invocación de un monstruo” textil y dibujos con humo de Nico Sosa; “Río invisible” videoperformance de Ines Tillous; “Venus Esteatopigia 2 (1/3)” fotografía de Valentine y “Lamento III” performance duracional, crochet, objetos de Antonio Villa.



SOBRE EL JURADO

El jurado integrado por Federica Baeza, Marcela Römer y Sofia Torres Kosiba se pronunció de forma unánime y consensuaron los criterios de selección que plasmaron en el acta: “Se observó la relevancia de las obras en el contexto santafesino, en la historia del Salón Nacional de Santa Fe y en las directrices institucionales de la política cultural del Museo Rosa Galisteo, además de atender a la solvencia en el uso del lenguaje que presentan las obras y al interés comunitario de las problemáticas sobre las que indagan”.

El jurado también destacó su decisión de contemplar la diversidad de escenas culturales de distintos puntos del país que se presentaron desde una perspectiva federal y tuvieron en cuenta el impacto que la presencia en la selección puede dar a artistas emergentes o procedentes de circuitos culturales más relegados sin descuidar el reconocimiento a figuras que ya han demostrado coherencia y persistencia en sus recorridos.

A la par, se pronunciaron a favor de “priorizar trayectorias de femineidades y disidencias sexo-genéricas entendiendo que el mercado del arte y las plataformas institucionales no han dado históricamente las mismas oportunidades a estas productoras o productores. En este sentido, fue central dar visibilidad a las trayectorias de artistas de la comunidad travesti-trans no binaria cuya presencia en nuestras colecciones públicas sigue siendo muy escasa”.



Baeza es investigadora, profesora y curadora especializada en arte contemporáneo. Actualmente dirige el Palais de Glace, anteriormente se desempeñó en la dirección de la Licenciatura en Curaduría en Artes en el Área de Crítica de las Artes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) donde da clases de grado y posgrado. Es doctora en Historia y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Obtuvo el Premio Ensayo Crítico arteBA y Adriana Hidalgo 2017, el Primer Premio en el Programa Jóvenes Curadores en la edición de arteBA 2014 y el Primer Premio del Concurso Curadores 10° Aniversario Macro 2014.

Römer se ha dedicado al mundo de la cultura en diversas esferas, la educativa, la de gestión y la directiva. Ha transitado por el mundo de las artes plásticas siendo profesora durante veinte años en todos los niveles educativos, incluida la Universidad. Fue art dealer y curadora trabajando en Argentina, España, Venezuela, Inglaterra, China y USA, entre otros países, con una galería de arte de EEUU. Fue directora del Museo Castagnino+macro de Rosario durante siete años -cargo obtenido por concurso nacional- y también la segunda argentina en ser parte del board internacional de CIMAM, International Committee for Museums and Collections of Modern art, institución de la cual sigue siendo miembro. La comunidad italiana la distinguió, por su trayectoria cultural, con el título de Cavaliere. Se desempeñó como coordinadora general de Cultura en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera durante seis años. Ahora es coordinadora de Cultura y curadora de la Biblioteca Argentina Juan Álvarez de Rosario.

Torres Kosiba es artista transdisciplinar, curadora independiente e investigadora. Especialista en Estudios de performance. Docente de posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Concibe todas sus prácticas como tecnologías de un “Obrar en arte”, donde integra sin prejuicios y sin medida todo tipo de lenguajes y manifestaciones. Tiene su base operativa en Hotel Inminente-Estudios de artistas de la ciudad de Córdoba (donde reside) y en el barrio de Boedo en Buenos Aires.