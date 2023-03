Básquet: Federativo U18

Dio comienzo este fin de semana la actividad de torneos 2023 de la Federación Santafesina de Básquetbol. Entre sábado y domingo se llevaron a cabo las idas del Federativo Masculino U18.

Respecto de los equipos representantes de la Asociación Rafaelina en esta categoría, Independiente y Libertad de Sunchales ganaron dos de los tres partidos; 9 de Julio se impuso en uno, mientras que Atlético tuvo tres derrotas. Estos fueron los resultados:

Zona B: en Santa Fe, Atlético Rafaela 76 vs. Almagro de Esperanza 81; Unión de Santa Fe A 100 vs. Atlético Rafaela 57 y Atlético Rafaela 57 vs. San Lorenzo de Tostado 70.

Zona C, en Reconquista: Platense de Reconquista 70 vs. Libertad de Sunchales 89; República del Oeste 61 vs. Libertad de Sunchales 76; Gimnasia 57 vs. Libertad 53.

Zona D, en Santa Fe: Independiente de Rafaela 87 vs. Náutico El Quillá 43; Banco 58 vs. Independiente 56 e Independiente 61 vs. Huracán 45.

Zona E, en San Justo, 9 de Julio de Rafaela 60 vs. Rivadavia Juniors 96; Colón de San Justo 78 vs. 9 de Julio 56 y 9 de Julio 58 vs. Círculo Vera 57.



DERROTA DE BEN HUR EN FEMENINO

Por la segunda fecha del Torneo Apertura de primera división de básquet femenino de la ARB, las Lobas perdieron como local este domingo frente a Independiente de Ataliva por 78 a 70. El juego fue de mucha paridad y se definió en el tercer tiempo suplementario.

El equipo atalivense se impuso con estos parciales: 17-12, 28-25, 39-36, 49-49, 56-56 y 65-65. En el otro partido de la fecha, Unión le había ganado el viernes en el clásico sunchalense a Libertad por 62 a 56.