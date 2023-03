Las fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos contra Ucrania

KIEV, Ucrania, 28 (Reuters). - Rusia intensificó en las últimas horas sus bombardeos en la ciudad ucraniana de Avdiivka, que está en la primera línea de los combates, cercana a Bakhmut, donde se libra una de las más prolongadas batallas de la guerra que se inició en febrero del año pasado.

Como trasfondo, la OTAN criticó a Vladimir Putin por su retórica nuclear "peligrosa" después de que el presidente ruso anunciara planes para colocar armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

La medida, aunque no inesperada, es una de las señales nucleares más pronunciadas de Rusia hasta el momento y una advertencia a la OTAN sobre su apoyo militar a Ucrania, que convocó en respuesta una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

"La retórica nuclear de Rusia es peligrosa e irresponsable. La OTAN está atenta y estamos monitoreando de cerca la situación. No hemos visto ningún cambio en la postura nuclear de Rusia que nos lleve a ajustar la nuestra", advirtió Oana Lungescu, la portavoz de la OTAN.

Putin comparó su plan de Bielorrusia el sábado con el estacionamiento de armas de los Estados Unidos en Europa, insistiendo en que Rusia no violaría sus promesas de no proliferación nuclear.

Lungescu contrapuso que la promesa de no proliferación de Putin y su descripción del despliegue de armas estadounidenses en el extranjero estaban muy lejos de la realidad.

"La referencia de Rusia al intercambio nuclear de la OTAN es totalmente engañosa. Los aliados de la OTAN actúan con pleno respeto de sus compromisos internacionales. Rusia ha incumplido sistemáticamente sus compromisos de control de armas", agregó en un comunicado.

Según la agencia de noticias Reuters, el jefe de seguridad ucraniano, Oleksiy Danilov, señaló que el plan de Rusia desestabilizaría a Bielorrusia, que fue tomada como "rehén" por Moscú.

Otros que condenaron el plan de Putin incluyeron a Lituania, que dijo que pediría nuevas sanciones contra Moscú y Minsk, mientras que el jefe de política de la Unión Europea, Josep Borrell, instó a Bielorrusia a no albergar las armas y amenazó con más sanciones.

Bielorrusia y Rusia tienen estrechos vínculos militares y Minsk permitió a Moscú usar su territorio como punto de partida para la invasión de Ucrania por parte de este último el año pasado.

Los expertos ven significativa la medida de Rusia ya que se había enorgullecido, hasta ahora, de no haber desplegado armas nucleares fuera de sus fronteras, a diferencia de los Estados Unidos. Esta puede ser la primera vez desde mediados de la década de 1990 que planea hacerlo.

Los Estados Unidos, también una superpotencia nuclear, restaron importancia a las preocupaciones sobre el despliegue planificado de Rusia.