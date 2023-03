Perotti entregó una ambulancia

MARÍA JUANA. - El gobernador de la provincia, Omar Perotti, entregó ayer, lunes 27, una ambulancia a la Clínica Comunal Santa Juana de esta localidad. La nueva unidad está equipada con un cardioversor y un respirador, camilla, tabla espinal, silla de ruedas, tensiómetro y férulas.

En ese marco, Perotti sostuvo que “en primer lugar, esta entrega es poder cumplir con la comunidad, poder cumplir con un pedido del senador y la presidente comunal. Dotamos a María Juana y la región de una unidad que es una verdadera terapia intensiva móvil. Eso significa darle tranquilidad a los habitantes de la región para que sepan que van a estar, de ser necesario, bien atendidos en un traslado, bien atendidos para una derivación que en la instancia local no pueda atenderse”, amplió el mandatario santafesino.

Además, destacó que “cada uno de los pueblos hace un esfuerzo grande por brindar las primeras atenciones en salud, no todas pueden tener, ni hay posibilidades que haya alta complejidad. La región los tiene en Rafaela y para eso es fundamental tener una buena atención en todo lo primario”, señaló Perotti.

Más adelante, el Gobernador remarcó que “la ambulancia es la número 80 de nuevas unidades que hemos sumado, más allá de las que vamos restaurando, recuperando que se han desplegado en todo el territorio provincial para poder garantizar lo mismo que hoy estamos garantizando en María Juana”.



“SIEMPRE ESTÁ PARA ESCUCHARNOS”

Por su parte, la presidente comunal, Sandra Gaido, dijo que “la llegada de esta ambulancia a María Juana es algo que veníamos gestionando hace bastante tiempo porque nuestra ambulancia de alta complejidad posterior a la pandemia había quedado con inconvenientes en cuanto a la parte mecánica y además esa ambulancia se incendió en diciembre del año pasado”. Y continuó: “Por eso pedimos prioridad para que esta ambulancia llegue, porque nosotros que somos médicos sabemos que un traslado a 80 kilómetros con un paciente de gravedad no se puede hacer por su complejidad. Por eso agradecemos la llegada de este vehículo y al señor Gobernador que siempre está para escucharnos”.



Consideraciones de Calvo

A su turno, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, señaló que “este compromiso que hemos asumido con el Gobernador y con todo el equipo de trabajo de la regional de salud, hoy se hace realidad. Es la sexta unidad de alta complejidad que llega al Departamento y es para toda la comunidad, para cubrir y darle tranquilidad a toda la población”.

“Sabemos que es una comunidad emprendedora y lo demuestra ese verdadero tejido social y productivo que tenemos, por eso necesitan de un Estado presente. Y es por ello que agradecemos al gobernador el trato igualitario tanto para las grandes ciudades como para las pequeñas localidades, la mirada integral y amplia que demuestra con este tipo de acontecimientos”, finalizó Calvo.



Las palabras de Wagner

En tanto, el secretario de Emergencias y Traslados, Eduardo Wagner, sostuvo que “esta ambulancia es una terapia intensiva móvil que tiene todos los elementos para trasladar un paciente crítico y que pueda llegar en tiempo y forma a lugares donde hay otra complejidad donde pueda ser estabilizado y atendido de la mejor manera”. Además, señaló que “esta unidad nos permite refuncionalizar otras unidades que antes dejaban tiradas y las ambulancias que recuperamos podemos redistribuirlas. De esta forma, nos ocupamos de las cosas que necesita la comunidad”.



Presencias

También participaron del acto la coordinadora de la Región de Salud de Rafaela, Eter Senn; y los directores de la clínica comunal Santa Juana, Silvina Rioja y Jesús Perusia; presidentes comunales, entre otras autoridades y miembros de la comunidad.