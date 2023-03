Schwartzman, eliminado de Miami

Diego Schwartzman fue eliminado en Miami, tras su derrota ante Holger Rune por 6-4 y 6-2, en la tercera ronda del Masters 1000.

El Peque no pudo contrarrestar la solidez del dinamarqués, de 19 años y actual 8 del mundo, quien es uno de los tenistas de la nueva generación con más ascenso en el último tiempo.

A pesar de la rápida eliminación, el argentino se va con el consuelo de haber ganado su anterior partido de primera ronda, lo que puede ser un resultado que le regrese la confianza después de la mala racha que tuvo durante el verano en la gira sudamericana.

"Es una sensación rara, por momentos me sentí jugando muy bien, mucho mejor, rápido, agresivo. Y después me tocaba perder algunos games para ir arriba en el score", dijo el Peque.

"Me voy con sensaciones positivas. Pude ganar partidos en ambos Masters 1000, me siento mejor en la cancha y ojalá pueda seguir así", concluyó.

Con la caía de Schwartzman, queda un sólo argentino en el certamen: Francisco Cerúndolo (31), la mejor raqueta del país, que enfrenta al canadiense Felix Auger-Aliassime (6).

El máximo favorito del Masters 1000 de Miami es el número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz quien viene de eliminar al santafesino Facundo Bagnis.