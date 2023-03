Primer triunfo para Unión de Sunchales

Unión de Sunchales recibió ayer a Independiente de Chivilcoy, en uno de los juegos de la fecha 3 de la zona 3 del Federal A y consiguió su primera alegría en el certamen al imponerse por 1 a 0.

El gol para la victoria del conjunto sunchalense fue anotado por Martín Rodríguez, a los 34 minutos de la primera parte.

De esta forma el equipo que conduce Cristian Molins ganó su primer juego.

La formación inicial tuvo a Agustín Rufietti; Alexandro Ponce, Matías Barrientos, Alexis Niz y Román Barreto; Matías Grandis, Manuel Vargas, Santiago Paulini y Gonzalo Schonfeld; Martín Rodríguez y Joaquín Castellano.



OTROS RESULTADOS. Sp. Belgrano de San Francisco 1 vs Las Parejas 2, Defensores de Villa Ramallo 0 vs El Linqueño 0, Douglas Haig 1 vs Gimnasia de Concepción del Uruguay 0.



LAS POSICIONES: Douglas Haig 7, puntos; Sp. Las Parejas 6; Sp. Belgrano 4; Unión de Sunchales 4; El Linqueño 3; Def. de Belgrano 2; Independiente 2; Gimnasia CdU 1; Pronunciamiento 1.



LA PRÓXIMA FECHA (4): Sp. Las Parejas vs Def. de Belgrano, Independiente vs Sp. Belgrano, El Linqueño vs Pronunciamiento, Gimnasia Concepción del Uruguay vs Unión de Sunchales.



PERDIÓ EL PRÓXIMO RIVAL DEL 9

En la zona D, la que integra 9 de Julio, ayer se completó la tercera fecha y San Martín de Formosa, que estará recibiendo al León el próximo fin de semana, cayó en su visita a Sol de América de Formosa por 2 a 0.

La fecha con los siguientes finales: Boca Unidos de Corrientes 2 vs. Gimnasia y Tiro de Salta 1, Juventud Antoniana de Salta 1 vs. Crucero del Norte 1, Sol de América 2 vs. San Martín de Formosa 0.



LAS POSICIONES: Sarmiento 9, puntos; Sol de América 6; Gimnasia y Tiro 4; Juv. Antoniana 4; Boca Unidos 4; Central Norte 3; Crucero del Norte 2; San Martín 1; 9 de Julio 0.



LA PRÓXIMA FECHA (4): San Martín de Formosa vs 9 de Julio, Sarmiento vs Central Norte, Crucero del Norte vs Boca Unidos, Gimnasia y Tiro vs Sol de América.