Ataque de dron ucraniano deja tres heridos en Rusia

MOSCÚ. - Las defensas aéreas rusas detuvieron el domingo un ataque ucraniano con dron en el que tres personas resultaron heridas y varios bloques de apartamentos sufrieron daños, informó el Ministerio de Defensa. Kiev no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. En ocasiones anteriores ha negado las afirmaciones de Moscú de que sus drones hayan volado sobre territorio ruso y causado daños a infraestructuras civiles.

En el comunicado del Ministerio de Defensa se afirma que en el ataque a la ciudad de Kireyevsk, en la región de Tula, a 220 kilómetros al sur de Moscú, participó un avión no tripulado ucraniano Tu-141 Strizh. "Una unidad electrónica Polye-21 actuó frente el avión no tripulado ucraniano, y como resultado su sistema de navegación quedó fuera de combate", dijo el comunicado del ministerio.

La agencia de noticias Tass citó a funcionarios locales diciendo que tres personas resultaron heridas como consecuencia del ataque, pero no hubo heridos graves. El reporte agregó que cinco viviendas particulares resultaron dañadas.

La explosión, que se produjo en torno a las 1220 GMT, causó un gran cráter en el corazón de Kireyevsk, indicó a TASS un representante de los servicios de emergencia locales.

Videos e imágenes en las redes sociales mostraban un cráter embarrado cerca de un edificio con el tejado y las paredes muy dañados. Fragmentos de cristal de ventanas rotas se esparcían por el hueco de la escalera de un bloque de apartamentos cercano. La agencia Reuters no pudo verificar inmediatamente las imágenes.

Rusia ha informado anteriormente de ataques con aviones no tripulados en varias ciudades, algunas de ellas a cientos de kilómetros de su frontera con Ucrania. El pasado 26 de diciembre, tres funcionarios de las Fuerzas Aeroespaciales rusas murieron cuando un supuesto dron ucraniano explotó en el principal aeropuerto de los bombarderos estratégicos rusos, en la ciudad de Saratov, tras haber atravesado cientos de kilómetros por el espacio aéreo ruso.



UCRANIA PIDIÓ SESIÓN

DE URGENCIA DE LA ONU

Ucrania criticó duramente el domingo los planes del presidente ruso, Vladimir Putin, de emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia y pidió una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la medida. Putin anunció la decisión el sábado, afirmando que no violaría las promesas de no proliferación nuclear y que Rusia no cedería el control de las armas a Bielorrusia.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev describió la decisión como "otro paso provocador" de Moscú que socava "el sistema de seguridad internacional en su conjunto". "Rusia confirma una vez más su incapacidad crónica para ser un administrador responsable de las armas nucleares como medio de disuasión y prevención de la guerra, no como herramienta de amenazas e intimidación", afirmó el ministerio. Exigió la convocatoria de una sesión del Consejo de Seguridad y también pidió al G-7 y a la Unión Europea que advirtieran a Bielorrusia de "consecuencias de largo alcance" si decide aceptar las armas rusas.

Putin dijo el sábado que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, había solicitado el emplazamiento de las armas. Minsk aún no ha comentado públicamente el anuncio.

El ejército bielorruso no ha combatido formalmente en Ucrania, pero Minsk permitió a Moscú utilizar su territorio para enviar soldados a Ucrania el año pasado. Ambos países comparten una estrecha relación militar.

"Ucrania hace un llamado a todos los miembros de la comunidad internacional para que transmitan al régimen criminal de Putin la inaceptabilidad categórica de sus provocaciones nucleares y tomen medidas decisivas para disuadir y prevenir eficazmente cualquier posibilidad de uso de armas nucleares por parte del Estado agresor", dice el comunicado ucraniano. (NA-Reuters)