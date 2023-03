El fútbol liguista del domingo

En la jornada de ayer finalmente pudo comenzar a rodar la pelota en Liga Rafaelina de Fútbol luego de unos días de postergaciones y suspensiones debido a las lluvias.

En la Primera A comenzó a disputarse la segunda fecha del Apertura, que tendrá continuidad en la jornada de hoy; mientras que comenzó la acción en la Primera B con la fecha 1.



PRIMERA A (Fecha 2)

Deportivo Josefina 3 (2m PT Romero, 25m PT Massera y 21m ST Giustetti) vs Deportivo Tacural 3 (18m PT Francisco Escobar, 35m PT Andrés Mandrile y 40m PT Carlos Fragata); Atlético de Rafaela 4 (8m PT y 27m PT Valentín Luciani, 25m PT Agustín Alfano, 17m ST Luciano Biolatto) vs Ferrocarril del Estado 3 (15m PT Lucas Quiróz, 26m ST de penal, y 29m ST Fernando Romero); 9 de Julio 2 (21m PT y 17m ST Augusto Baltasarre) vs Argentino de Vila 1 (15m PT Nicolás Dondo); Sportivo Norte 3 (35m PT, 27m ST y 39m ST, de penal, Oscar Maldonado) vs Dep. Aldao 2 (29m ST de penal, y 40m ST Ulises Bonafede); Ben Hur 1 (51m ST Sebastián Jiménez) vs Florida de Clucellas 0; Atlético María Juana 1 (11m PT Matías Gómez) vs Dep. Ramona 1 (41m ST Ariel Cólzera); Arg. de Humberto 0 vs Peñarol 2 (5m PT Manuel Bustos y 40m ST Cristian Arias).



LUNES 27/03: 21.00hs Brown de San Vicente vs Unión de Sunchales (Leandro Aragno), 21.30hs Libertad vs Argentino Quilmes (Rodrigo Pérez).



LAS POSICIONES



ZONA A: Sportivo Norte 4, puntos; Dep. Tacural 4; Dep. Ramona 4; Libertad 3; 9 de Julio 3; Dep. Josefina 2; Arg. Quilmes 1; Arg. Vila 1; Dep. Aldao 0.



ZONA B: Ben Hur 6, puntos; Ferrocarril del Estado 3; Peñarol 3; Florida 3; Unión 3; Atlético de Rafaela 3; Atlético María Juana 1; Brown de San Vicente 0; Arg. de Humberto 0.



PRIMERA B (Fecha 1)



SÁBADO



Dep. Bella Italia 1 (29m PT Pablo Vázquez) vs Belgrano de San Antonio 2 (8m PT Sergio Molina y 11m ST Nahuel Velázquez).



DOMINGO



Moreno 0 vs Independiente San Cristóbal 1 (43m PT Ezequiel Mercado); San Martín 0 vs Bochofilo Bochazo 0; Zenón Pereyra FC 4 (20m PT Paire, 43m PT Santiago Ríos, 5m ST Tomás Boscatto y 12m ST Emiliano Sviezzi) vs Sp. Libertad EC 1 (20m ST de penal Junco); Sp. Aureliense 0 vs Dep. Susana 2 (41m PT Taborda y 22m ST Domingorena); Sp. Santa Clara 0 vs. Atlético Esmeralda 0; Juventud Unida de Villa San José 1 (47m ST Ruffiner) vs La Hidráulica 0.



LUNES 27/03: 21.30hs Sp. Roca vs Tiro Federal (Guillermo Vacarone), 22.00hs Independiente Ataliva vs San Isidro (Emanuel Colmann).



MARTES 28/03: 22hs Defensores de Frontera vs. Talleres de María Juana (Sebastián Yori).