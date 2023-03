Atlético volvió al triunfo y se ilusiona

No le digan que no se puede ilusionar. Te invito a soñar, hincha de Atlético de Rafaela. Hay motivos para hacerlo. Porque este equipo de Ezequiel Medrán sabe bien lo que se juega en esta Primera Nacional 2023, que todavía tiene muchísimo camino por recorrer, es cierto, pero también entiende que ayer logró la victoria que se necesita –siempre- cuando se busca pelear por cosas serias.

La ‘Crema’ ya conoce de los ‘cachetazos’ que te puede dar la divisional, de hecho en las últimas temporadas no la pasó para nada bien, y quiere estar bien lejos de todo eso.

Ayer, en un Monumental nuevamente repleto, y con Lechuga Alfaro en la platea, el elenco albiceleste dio muestras de entereza, a pesar de las dos caídas en fila que sumaba, mostró carácter y personalidad, fue inteligente para sacar adelante un partido chivísimo ante un duro y combativo ‘Cervecero’, líder de la zona B, ahora junto a Chacarita.

El ingresado Nicolás Delgadillo, en la primera que tocó, cargó a fondo para meter un tremendo zapatazo al ángulo y poner el 1 a 0 para la ‘Crema’, en 18 minutos de la segunda parte.

Luego, el equipo de Mario Sciacqua tuvo chances como para igualarlo y Atlético terminó sufriendo más de la cuenta ya que también tuvo las contras como para liquidarlo con un remate de Laméndola, que mandó el 1 al córner con su pie derecho, y otra de Llama, que definió afuera. Marcos Peano estuvo firme en el arco y aportó lo suyo para conseguir la victoria.

Fue un partidazo. De dos equipos que tienen pretensiones de pelear bien arriba. Históricos de la categoría. De toda la vida.

Atlético estuvo bien parado. Fissore, por delante de la línea de cuatro, le dio orden al medio campo y desde allí construyó lo suyo. El desnivel lo tuvo el tucumano Nicolás Laméndola, también Ignacio Lago que en la primera clara de la noche la mandó por arriba del travesaño. Incluso el propio exSan Juan tuvo una antes del cierre del primer tiempo con un remate de media distancia, con potencia y dirección pero con un enorme Álvarez para desviarla al córner.

¿La visita? Apenas un cabezazo de Facundo Castro, que contuvo bien Peano. En el complemento tuvo varias, tras el gol. Anselmo ganó en las alturas y el balón se fue besando el palo; una pirueta de Sandoval, prácticamente en el área chica, con una pelota que cruzó todo el arco y se fue apenas desviada; mas un ‘misil’ de Díaz, que fue al cuerpo de Peano.

Y en ese cierre, con un Quilmes yendo por el empate, la Crema también tuvo las suyas pero falló en la definición.

El Cervecero sigue como líder pero junto a Chacarita, que ayer ganó en Mar del Plata y con la victoria, la 'Crema' quedó a sólo dos puntos de los líderes.



LAS FORMACIONES Y SÍNTESIS DEL ENCUENTRO:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Matías Olguín, 2-Fabricio Fontanini, 6-Mauro Osores y 3-Gabriel Risso Patrón; 11-Nicolás Laméndola, 8-Matías Fissore; 5-Facundo Soloa, 10-Alex Luna y 7-Manuel Ignacio Lago; 9-Claudio Bieler (cap.). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Agustín Bravo, 14-Federico Torres, 18-Thobías Arévalo, 20-Gonzalo Ríos y 17-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



QUILMES: 1-Milton Álvarez; 4-Martín García, 2-Gabriel Díaz, 6-Mario López Quintana y 3-Iván Erquiaga; 7-Mario Sanabria, 5-Martín Río, 8-Lautaro Torres y 11-Brahian Ayala; 9-Facundo Castro y 10-Federico Anselmo (cap.). Suplentes: 12-Esteban Glellel, 13-Renzo Giampaoli, 14-Agustín Bindella y 17-Julián Bonetto. DT: Mario Sciacqua.



Gol en el segundo tiempo: 18m Nicolás Delgadillo (AR).



Cambios: ST 10m 15-Tomás Bottari x Torres, 18-Carlos Lattanzio x Ayala (Q) y 19-Axel Batista x Castro (Q), 17m 19-Nicolás Delgadillo x Lago (AR), 23m 20-Tomás Sandoval x Sanabria (Q), 23m 16-Cristian Llama x Luna (AR), 31m 16-Iván Colman x Río (Q), 35m 15-Ayrton Porillo x Laméndola (AR).



Amarillas: Gabriel Díaz, Milton Álvarez, Iván Erquiaga, Carlos Lattanzio, Mario López Quintana (Q).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Gerardo Lencina y Federico Cano.

Cuarto árbitro: Nélson Sosa.