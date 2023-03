Reacciones de Larreta, Bullrich, Morales y todo Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la decisión de ex mandatario Mauricio Macri acerca de que no competirá en las elecciones presidenciales demuestran "su generosidad, valentía y amor por los argentinos". "Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos", expresó cincuenta minutos más tarde de que el fundador del PRO dé a conocer que no será candidato.

Además, Rodríguez Larreta indicó: "A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene".

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló que la decisión del ex presidente "confirma su grandeza y generosidad", a la vez que señaló el ex mandatario priorizó "los intereses" del país "antes que los propios". "La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser Presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina", señaló Bullrich.

En tanto, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, dijo que la renuncia de Mauricio Macri a la candidatura presidencial "ordenará la interna del PRO", al tiempo que dijo que, ante este escenario, "sería bueno que Cristina (Kirchner) se vaya a su casa" en referencia a la vicepresidenta, de quien dijo "va a ser la sepulturera del peronismo". El gobernador jujeño señaló que la determinación de Macri de retirarse de la contienda electoral "es una buena decisión que aporta a la cohesión del PRO", ya que contribuirá a encarrilar la disputa principalmente entre Horacio Rodríguez Larrea y Patricia Bullrich.

Facundo Manes. El diputado nacional de la UCR sostuvo que la decisión de Macri de correrse de la carrera presidencial es un "gesto lúcido" porque a su entender le va a permitir a Juntos por el Cambio llegar "a los desencantados" de su propio gobierno y "a los que nos querían seguir apoyando pero reclamaban algún grado de autocrítica".

Miguel Ángel Pichetto. El auditor general de la Nación se lamentó por la decisión de Macri de no presentarse como candidato a presidente porque "sigue siendo el hombre más importante en Juntos por el Cambio, en términos de liderazgo político y conocimiento internacional". "Creo que era un proceso que él estaba viviendo y reflexionando con mucho detenimiento. Hace más de seis meses que viene pensando y analizando la decisión", señaló.

Mario Negri. El diputado nacional y presidente del bloque UCR, expresó en sus redes sociales: "Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más". (NA)