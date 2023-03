Ciantini se impuso en otra definición polémica del TC

Una vez más, el Turismo Carretera tuvo una definición polémica, que derivó en un resultado diferente al que se observó en pista, cuando la bandera a cuadros había recibido en primer lugar a Marcos Landa (Torino), quien luego de ser penalizado resignó esa posición en favor de Diego Ciantini (Chevrolet).

En la primera carrera especial de la temporada, disputada en el autódromo "Provincia de La Pampa", se produjeron varios golpes de escena, no por los ingresos obligados para los reaprovisionamientos de combustible, a raíz de la reglamentación particular, sino porque Matías Rossi (Toyota) debió abandonar tras haber liderado durante la mayor parte de la competencia, sino además por el impensado desenlace.

Landa, con un ritmo espectacular fue avanzando hasta situarse en la punta, desde donde comenzó a estirar su diferencia sobre Ciantini

Sin embargo, cuando restaba poco más de un giro para el final, el comisariato deportivo anunció que sancionaba al uruguayo del Torino por haber superado al piloto de Balcarce con bandera amarilla ¡cuando faltaba más de 10 vueltas!

Los cinco segundos de penalización no lograron ser recortados por Landa, por lo que, en definitiva, el que consiguió su primera victoria fue Ciantini, en el regreso de Chevrolet a una conquista que se le venía negando desde hacía bastante tiempo.

El tercer escalón del podio fue ocupado por Gastón Mazzacane (Chevrolet), mientras que con su cuarto puesto Mariano Werner (Ford) recuperó el primer lugar en el campeonato.

Completaron los 10 primeros lugares en el trazado pampeano Julián Santero, Otto Fritzler (los dos con Ford), Esteban Gini (Torino), Ricardo Risatti, Christian Ledesma (ambos con Chevrolet) y Lionel Ugalde (Torino).