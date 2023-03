Costamagna se recuperó y fue octavo en Concordia

Tras haber partido desde el décimo noveno lugar, el susanense José Luis Costamagna (VW Up) pudo recuperarse para finalizar octavo en la final que disputó la Clase 2 del Turismo Pista por la segunda fecha de la temporada de la categoría Turismo Pista en el autódromo "Ciudad de Concordia".

Con ese resultado mantiene el liderazgo en el campeonato, luego de su victoria en la primera fecha del calendario, realizada en Concepción del Uruguay.

El triunfo en esta oportunidad fue para el concordiense Carlos Morier (Fiat Uno Way), quien se dio el gusto de festejar ante su público, escoltado por Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) y Martín Leston (VW Up), que completaron el podio.

Final (14 vueltas): 1° Carlos Morier (Fiat Way), en 28m23s983, a un promedio de 139,015 Km/h; 2° Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) a 478 milésimas; 3° Martín Leston (VW Up) a 6s800; 4° Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) a 11s516; 5° Agustín Gajate (Chevrolet Corsa) a 12s435; 6° Fabricio Scatena (Chevrolet Corsa) a 13s347; 7° Franco Nazzi (VW Up) a 13s517; 8° José Luis Costamagna (VW Up) a 13s764; 9° Gonzalo Poles (VW Up) a 14s667; 10° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 22s604... 24° Ricardo Saracco (VW Up) a 1m03s264... 31° Fabián Mainero (VW Up) a 1m57s477.

Campeonato: José Luis Costamagna 54 puntos; Luciano Martínez 46; Franco Nazzi 41; Carlos Morier 38; Javier Nuñez y Martín Leston 37; Juan Palacio 31; Pablo Vázquez 29; Nicolás Herrera 26; Matías Depetris 25... Fabián Mainero 10... Ricardo Saracco 1.

Próxima fecha: será la tercera y se disputará el fin de semana del 14, 15 y 16 de abril en el autódromo "Ciudad de Río Cuarto", en la provincia de Córdoba.