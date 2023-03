Desde este lunes rige otro aumento del 20%

Tal como lo habíamos adelantado el pasado jueves, el boleto de transporte interurbano de pasajeros de la provincia de Santa Fe se incrementará a partir de este lunes en un 20%, con lo cual acumula 40% en lo que va del año, tras la autorización del gobierno provincial para compensar el aumento de los costos de las empresas, según informaron este domingo voceros oficiales.

El incremento fue autorizado mediante el decreto número 233/23, firmado por el gobernador Omar Perotti y el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, que en sus considerandos menciona las solicitudes de las cámaras del sector de autotransporte. Entre las variaciones de los costos, las empresas enumeraron los de chasis, carrocerías, lubricantes, cubiertas, repuestos y salarios, que no podían afrontar con el anterior cuadro tarifario.

El primer tramo de aumento comenzó a regir el 27 de febrero pasado, con una actualización del 20% respecto de las tarifas actualizadas a inicios de septiembre de 2022. Los aumentos fueron autorizados luego de un estudio de costos realizado por las áreas técnicas de la Secretaría de Transporte, que demostró que las líneas de transporte de larga distancia y las urbanas interjurisdiccionales que prestan servicios de corta distancia "vieron incrementados sus costos en un promedio de 95,40 por ciento". "Resulta necesario adoptar medidas que coadyuven a compensar el desfasaje resultante, viabilizando la continuidad de las empresas prestadoras y, en consecuencia, la prestación de los servicios a los usuarios", añade el texto del decreto.

En tanto, desde el sector anticiparon que quedaron "muy por debajo" con respecto al índice inflacionario actual. A propósito de esto, el secretario general de la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal (Cetramp), Saúl Iscason, comentó en diálogo con El Tres: "Es un decreto que salió a mitad de febrero donde figuraba dos etapas con el 20 por ciento cada una. La primera fue el 27 de febrero y 27 de marzo es la segunda". Respecto a ese incremento pautado durante el mes pasado, el empresario admitió: "Diría que no es lo que pedimos, es muy difícil cuando hay una inflación tan grande, no se sabe el valor real".