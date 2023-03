El "9" volvió a pagar caro sus errores

Luego de haber caído derrotado en Salta hace más de una semana, tampoco fue un buen estreno el de 9 de julio como local en este regreso al Federal A después de 12 años. Por la 3º fecha de la Zona 4, el León rafaelino perdió ayer ante un buen marco de público en el Germán Soltermam por 1 a 0 ante el puntero Sarmiento de Resistencia, que ganó los 3 partidos y que se llevó un premio demasiado grande. Porque dentro de la cancha no hubo diferencias futbolísticas entre un equipo, el que viene marcando la pauta, y otro que recién ascendió y que se está armando. Pero si la clave está en que uno tiene más oficio y experiencia que el otro, y que uno supo aprovechar los errores del otro para llevarse ganar un partido casi sin proponérselo y llevarse 3 puntos que a lo mejor, en líneas generales, no mereció. Pero los goles hay que hacerlos, y en esto también está fallando el "9", que intenta, tiene buenas intenciones pero a la hora del último pase o de la definición, peca de ingenuidad, además de faltarle claridad y tranquilidad. Está claro que al elenco juliense le va a llevar varios partidos hasta agarrar funcionamiento, pero son aspectos que Barbero deberá ir corrigiendo para tratar de empezar a hacer goles, a sumar puntos y a salir de perdedor de cara a los siguientes encuentros. Atrás está bastante firme, no le llegan mucho, pero le convierten con facilidad más por errores propios que por méritos del rival.

Parecía que podía ser la tarde del local cuando a los 3' de partido un pelotazo de Vera para Ibáñez por el sector derecho terminó en un centro al medio del área donde Ruiz Díaz, de cabeza, estrelló el balón en el travesaño. Los primeros minutos, el León los jugó con decisión en campo rival. Hasta que casi sin querer, a los 12' un pelotazo de Nahuel Verá desde mitad de cancha, de unos 40 metros aproximadamente, y con claras intenciones de mandar un centro al segundo palo, se incrustó en el ángulo de Joaquín Gómez, que le erró en el cálculo y en el manotazo, regalándole el tanto de la apertura al conjunto chaqueño, que casi nada había hecho en el partido. Cabe recordar que "Joaco" ya venía de cometer un error similar o "blooper" en el segundo gol de Central Norte cuando el partido se terminaba, y da la sensación de que no está del todo seguro. ¿tendrá su chance Agustín Grinovero en el próximo encuentro?

Lo cierto es que a partir de allí, al dueño de casa le costó tener el balón y llegar con peligro al área rival. Ibáñez, aunque estaba muy sólo, se las ingeniaba para lucharlas a todas y ganar ante los sólidos centrales visitantes, y cuando lograba imponerse terminaba más sus intentos ofensivos o se apuraba.

Ya en el complemento, en el inicio Sarmiento estuvo a punto de convertir el segundo, pero Gómez enmendó un poco su equivocación al lucirse dos veces ante el peligroso Franco Olego, primero con una buena respuestas con sus manos y luego resolviendo con las rodillas tras el rebote. Entró mejor la visita y el local algo dormido. De a poco el trámite se fue emparejando y el "9" intentaba con aproximaciones, sin ideas. Y con el correr de los minutos se fue animando un poco más. A los 16' un "testazo" de Ibáñez tras un buen servicio de Acuña obligó a una gran intervención de Di Fulvio y el equipo de Barbero casi lo empata. Los cambios no fueron solución en el elenco rojiblanco y en una de las últimas, un remate del ingresado Peralta casi se transforma en la igualdad, que hubiese sido el resultado más justo, pero el portero visitante no quiso que así sea. Sarmiento se llevó mucho de Rafaela y el "9", que deberá achicar el margen de error y mejorar en la definición, se quedó con las manos vacías de manera injusta. El próximo sábado, ante San Martín de Formosa, los de Barbero tendrán otra prueba de carácter para ver si puede empezar a sumar en su vuelta al Federal A.