Casual: dos rafaelinas se sacaron una foto en una estación de servicio con la esposa del 10

(Por María M. Rodríguez). El jueves 23 de marzo fue un día memorable para la Selección argentina, para miles de argentinos que la acompañaron en su primera presentación en el país luego del mundial, y sin duda estas dos jóvenes rafaelinas que esa mañana, al viajar a Buenos Aires, conocieron de cerca a la mujer del número 10 de la Scaloneta.

Melina y Danisa comparten, además de muchas horas de trabajo, una gran amistad. Eso hizo que programen viaje junto al novio de la primera y el cuñado de la segunda, hacia el Monumental para ver el ansiado partido del jueves pasado.

Nunca hubieran imaginado lo que les ocurriría. Alrededor de las 10 de la mañana y luego de varias horas de viaje, pararon en una estación de servicio y Melina se bajó del auto para, como todo buen argentino, cargar agua caliente para el mate. Estando cerca de un playero, detrás de él vio de repente acercarse caminando a Antonela Roccuzzo junto a su hijo Mateo de la mano. “Yo estaba con el termo cargando agua cuando la veo a ella. Justo venía el playero a buscar un escobillón. Lo miro, y observo que ella viene detrás de él caminando con el nene de la mano. La veo pasar y ella me sonreía de manera cómplice como diciendo: si me saludás te saludo. Luego volvió hacia donde estábamos y le pregunta al playero: “Disculpame, ¿a dónde está el baño?”. Y él le dice: “Acá a la vuelta”, como si nada. Entonces ella se va y me detengo para no quedar tan exagerada”, decía entre risas Melina.

Pasado este episodio, la joven rafaelina se dirige al playero y con la impresión de que no se había dado cuenta de quien se trataba le pregunta: “¿Vos te das cuenta lo que acaba de suceder? ¡Es la mujer de Messi!”

Seguido esto, y con tanta emoción, tuvo que buscar a su amiga para que la acompañe en esta aventura. Fue corriendo al auto y le contó a Danisa lo sucedido, quien entró primero al baño, y luego de tomar valor, lo hizo también ella.

“Cuando entré, Antonela se estaba lavando las manos. Le pregunté si me podía sacar una foto con ella y me dijo que sí, que no tenía problema. Re buena onda y simpática es”, contó sonriente Danisa. Sin poder creerlo, entonces se sacó una selfie con ella y luego le sacó una foto a su amiga junto a la famosa.

“No cruzamos palabras, fue un gracias de ambos lados, divina. Yo quedé dura desde que la vi, no podía creer que ella estaba ahí. La fui a buscar a Danisa al auto porque no me animaba a hablarle, no podía, temblaba. Cuando entré le dije que pregunté si podíamos sacar una foto ahí mismo para que afuera la gente no la moleste”, agregó Melina. Y con el ojo de la moda ya que es dueña del local de indumentaria femenina Linda Infinita comentó: “Es tan sencilla…Tenía una remerita de morley así como las que vendo yo, las negras. Yo no podía creerlo, casi le digo: te regalo todas las que quieras (entre risas). También casi le pido un saludo para Linda Infinita pero no me salió nada, no pude decir nada”.

Luego de salir del sector de baños, la vieron subir a la camioneta que la trasladaba y sin poder ver bien los rostros, desde adentro las saludaron afectuosamente, considerando el hecho que priorizaron sacar las fotos en el baño y no afuera para evitar el tumulto de gente.

Lo curioso es también que esta anécdota no pasó desapercibida en otros medios nacionales. Cuando las chicas llegaron a la previa del partido, fueron direccionadas a ingresar por la calle Centenario. Al estar colocada una bandera se encontraban allí cámaras de algunos medios, uno de ellos TyC Sport. Estaban cerca de un chico al que le estaban haciendo una nota por tener una máscara de Messi, y Danisa, bromeando, le preguntó al periodista si le servía una foto con Antonela, a lo que él respondió: “Esperame acá que ya vengo a hacerles una nota”. Y ahí le contaron su experiencia, simplificada porque las palabras casi no les salían de los nervios. Sobre lo sucedido, este medio subió un reel en su cuenta de Instagram, y luego otros como TN, la 100 y Radio Mitre, publicaron posteos en sus cuentas de Facebook.

Ya disfrutando del partido a la noche, las rafaelinas vieron de lejos en el estadio a Antonela junto a su familia con la misma sencillez de esa mañana. Y hasta el día de hoy no pueden creer lo que sin buscar, las sorprendió, e hizo muy feliz.