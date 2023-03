Se transfirieron más de $900 millones para asistir a productores santafesinos

A raíz de la profunda sequía que atraviesa el territorio santafesino, los gobiernos provincial y nacional continúan trabajando activamente para dotar al sector agropecuario de financiamiento para recuperar el capital de trabajo afectado, realizar obras de mantenimiento y adquirir equipamiento para el acarreo de agua.

"Todo nuestro esfuerzo está puesto en brindar el mayor acompañamiento a los productores en una situación tan compleja", aseguró el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna.

Y agregó: "Hemos trabajado intensamente en los últimos días para que todos los recursos provinciales y nacionales lleguen a manos de los productores. Estamos en una situación extraordinaria que requiere una labor articulada con todos los actores de la cadena de valor. Por eso trabajamos codo a codo con las entidades de productores, las autoridades locales y las agencias y asociaciones para la ejecución de la asistencia, y así dar respuestas a los problemas que atraviesa el productor en su día a día como consecuencia de esta situación", sostuvo el funcionario.

En este sentido es que el gobierno de Omar Perotti realizó, en los últimos días, asignaciones de recursos destinadas a productores afectados por la sequía. La provincia adjudicó aportes a asociaciones y agencias para el Desarrollo de Constitución, FUDECA, Rosario, 9 de Julio, Las Colonias, La Capital, Rafaela y otros dos aportes a las Comunas de Arroyo Ceibal y La Criolla.

Se trata de una inversión superior a los $232 millones, que será utilizado para la creación de herramientas financieras para productores afectados por la sequía, la adquisición de tanques cisternas y para solventar gastos de flete de agua y limpieza de represas para el almacenamiento de agua.

Respecto a la producción legumbrera, el Gobierno provincial otorgó aportes no reintegrables de $68.145.000 a la Agencia para el Desarrollo del Departamento Constitución y de $34.650.000 para la Agencia de Desarrollo Región Rosario, mediante los cuales se crearán fondos rotatorios que brindarán asistencia financiera a pequeños y medianos productores del sur santafesino afectados por la sequía.

Mediante esta herramienta, productores de hasta 100 hectáreas accederán a créditos sin interés y con un plazo de hasta 18 meses, con 12 meses de gracia. Estos recursos tendrán por destino la compra de insumos vinculados a la siembra o resiembra de los cultivos afectados o que formen parte de la rotación: semillas, combustible, fertilizantes, productos de protección vegetal, entre otros.

Además, en el marco del acompañamiento para el sector apícola, se otorgaron créditos sin intereses por un monto total de $2.300.000 para pequeños productores de hasta 50 colmenas del Departamento Constitución.



CRÉDITOS ACCESIBLES

También, la provincia diseñó herramientas de asistencia para pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos de distintos departamentos de la provincia. Se transfirieron aportes no reintegrables de $8.632.000 para la Agencia para el Desarrollo de Esperanza y la Región (ACADER); $32.864.000 para Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (FUDECA); $5.408.000 para la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (Ader); y $14.976.000 para la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (Acdicar). Estos recursos también darán origen a fondos rotatorios que ofrecerán asistencia a pequeños y medianos productores agrícolas de hasta 300 hectáreas, ganaderos de hasta 400 cabezas y mixtos de hasta 200 hectáreas y 200 cabezas. Los beneficiarios accederán a créditos de hasta 400 mil pesos, sin interés, con un año para su devolución y mismo plazo de gracia incluido.

Asimismo, a la mencionada Ader, en el marco de fortalecimiento y acompañamiento para el sector frutihortícola, se le otorgaron más de $31.000.000 destinados a aportes no reintegrables de hasta $200.000 para productores de hasta 5 hectáreas del cinturón frutihortícola santafesino; recursos asignados para la adquisición de insumos para la producción.

En el Departamento 9 de Julio el estado provincial brindó asistencia, a través de la Asociación para el Desarrollo del Departamento 9 de Julio, a más de 200 productores con acarreo de agua. para abastecer a más de 100 mil cabezas de ganado y a 120 productores para la limpieza de represas. A los fines de reforzar este acompañamiento, la cartera provincial de producción adjudicó nuevos recursos para seguir solventando el acarreo de agua en los departamentos más afectados por la sequía. En este marco, transfirió un fondo de $27.000.000 a la Asociación para reforzar el acarreo de agua y la limpieza de represas de pequeños y medianos productores.

Además, se concretó la entrega de aportes no reintegrables por un monto total de $8.000.000 a las comunas de Arroyo Ceibal y La Criolla. Estos fondos permitirán que cada una de estas localidades pueda adquirir un tanque cisterna de arrastre de 8 mil litros para la provisión de agua a pequeños y medianos productores ganaderos del departamento General Obligado y San Justo, afectados por las altas temperaturas y el fenómeno de la sequía.

Finalmente, vale destacar que además de estas asistencias, los productores santafesinos se encuentran recibiendo las primeras compensaciones del programa Impuso Tambero. Durante el mes de marzo se desembolsaron fondos por más de $700 millones. Esta iniciativa nacional tiene por beneficiarios a tamberos de hasta 5 mil litros diarios.