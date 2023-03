Unión recibe a Independiente

Unión de Sunchales recibirá hoy a Independiente de Chivilcoy, en uno de los partidos de la Zona 3 del Federal A. Se disputará desde las 19 en el estadio de la Av. Belgrano, con el arbitraje del cordobés Matías Billione Carpio.

El Bicho Verde suma un punto en la tabla y viene de perder ante Sportivo Las Parejas.

Por la misma zona, a las 16 Sp. Belgrano de San Francisco se medirá de local con Las Parejas (Gabriel Araujo); a las 17 Defensores de Villa Ramallo recibirá a El Linqueño (Fernando Rekers) y a las 20 Douglas será anfitrión de Gimnasia de Concepción del Uruguay (Lucas Cavallero).

Por la Zona 4 este domingo jugarán: a las 16.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Alvaro Carranza; a las 17 Juventud Antoniana de Salta vs. Crucero del Norte, Francisco Acosta; y Sol de América vs. San Martín de Formosa, Bruno Amiconi.