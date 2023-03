Créditos para economías regionales y jubilados

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que el Gobierno nacional prepara un nuevo programa de incentivos a las exportaciones del agro y las economías regionales, así como también créditos a jubilados y para el sector productivo.

"Estamos preparando para abril-agosto un programa de incentivo a las exportaciones para lo que es agro y economías regionales que permita no sólo acumular el volumen de reservas, sino darle certidumbre a los productores agropecuarios", adelantó.

En declaraciones radiales, el titular del Palacio de Hacienda subrayó que "2024 puede ser un gran año para el sector agroexportador argentino" y también señaló que "esta semana se tomarán más medidas para favorecer y acompañar a los productores que son víctimas de la sequía".

Consultado por los jubilados, Massa indicó que los detalles de ese programa de créditos será dado a conocer por ANSeS en los próximos días.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que desde su asunción buscó "ordenar la deuda intra Estado" y subrayó que "los dólares financieros de alguna manera también juegan un papel en lo que es la lucha contra la inflación".

"En la prospectiva 2023 el ordenamiento de la deuda intra Estado está previsto en el documento que presentó la Argentina", señaló, y afirmó que "quien toma las decisiones en la Argentina en política económica es el Gobierno argentino".

Y agregó: "El Fondo Monetario Internacional (FMI) puede estar de acuerdo o no con algunas medidas, pero la Argentina tiene un compromiso de principios y metas".

También reseñó que "la propuesta de staff del Fondo modifica la meta de reservas para todo el año y establece algunas nuevas pautas que el press release del Fondo deja entrever".



CRÍTICAS A MACRI

Además, Massa respondió a las críticas de la oposición y aseguró que "la verdadera bomba que tuvo la economía argentina fue la decisión del gobierno de Mauricio Macri de salir corriendo al FMI".

El funcionario dijo que el crédito récord tomado con el Fondo Monetario "quitó al país financiamiento interno y acceso al mercado de capitales".

El ministro de Economía también habló sobre su vínculo con el presidente Alberto Fernández y minimizó eventuales cruces con el mandatario: "A la hora de llevar adelante mis responsabilidades de gestión, cada uno de los temas los discuto con absoluta vehemencia y pasión".

Sobre su posible candidatura presidencial, el tigrense ratificó que no aspira a competir en las elecciones: "Es incompatible con lo que estoy haciendo". Además, volvió a rechazar la posibilidad de una devaluación y remarcó que el Gobierno tiene un "programa de administración cambiaria flotante que pretende que ninguna variable económica se descontrole". (NA)