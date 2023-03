Se viene el velódromo techado

(De nuestro enviado a Buenos Aires). - Previo a la oficialización de la sede, el dirigente chileno Mujica de ODESUR hizo referencia dentro de la documentación presentada en el Dossier por Rafaela, sobre las obras necesarias para que el ciclismo pueda realizarse en nuestra ciudad en 2026. Esa afirmación ya nos daba la pauta de la disciplina con mayores chances de tener su competencia, en el Club Ciclista de Rafaela.

Luego consultamos a Florencia Molinero, quien acotó que "hemos presentado un dossier. Nos dieron 30 días de plazo donde allí explicamos muchas cuestiones técnicas, entre ellas de los deportes en cada una de las ciudades, a partir de esta candidatura que hoy es oficial, que oficialmente seremos los juegos sudamericanos 2026, empezaremos a escribir el plan estratégico con cada uno de los municipios, y con eso hemos conformado también un equipo con cada uno de los municipios para empezar a ver deporte y capacidad hotelera. Por cuestiones lógicas sabemos que la ciudad de Santa Fe/Rafaela tienen una cierta capacidad hotelera por lo cual la confirmación de cada uno de los deportes que va a ir allí va a depender del desarrollo hotelero y de esa cuestión puntual, es lo que tenemos que tener en cuenta que no es ajeno al evento y una de las cuestiones a resaltar es que también estos juegos no solo reciben deportistas sino también oficiales, entrenadores, árbitros, dirigentes, por lo tanto si viene una cierta cantidad de deportistas es el doble en todo lo que es con los armados oficiales, que también hay que tener mucho en cuenta".

Lo que tiene que ver con esas cuestiones técnicas es la necesidad de techar el velódromo (no al nivel de cómo se está haciendo en San Juan, pero igualmente es una obra importante), reformarlo y tratar de convertirlo también en un estadio multipropósito que pueda ser utilizado para otros eventos. Quien estuvo brindando sus impresiones es Walter Pérez, miembro de la Comisión de Atletas del COA, quien además es entrenador de la selección nacional de ciclismo junto al rafaelino Daniel Capella.

El intendente Castellano mencionó, sobre un dato que pesó en la elección de este deporte, que "nosotros tenemos una tradición muy fuerte con el tema del ciclismo, de hecho ha sido una política de estado, un proceso que lleva más de 20 años que inició Omar cuando era intendente, de ampliar la base de chicos que practicar ciclismo con nuestro programa "ciclismo en los barrios" y nuestro deseo es que el ciclismo, como decía Florencia, esté ubicado y sea una de las actividades que podamos llevar a la ciudad. Todo está en evaluación, es la intención y ojalá se pueda dar. Una cosa que me gustaría también aclarar, como bien sabe Camilo (Pérez, presidente de ODESUR) y Mario (Moccia) el calendario oficial se confirma dos años antes, por lo cual es un tema importante también a tener en cuenta".