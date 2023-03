Presupuesto y el dato de Asunción

Una de las preguntas formuladas durante la conferencia de prensa al gobernador Perotti estuvo relacionada con el presupuesto. "Sin dudas que es un esfuerzo porque la provincia asume las instancias generales particularmente en este tema de las presentaciones a realizar y los primeros desembolsos, entonces estamos a partir de hoy comenzando una instancia administrativa para todas las realizaciones, que llevarán a tener las previsiones presupuestarias y un equipo de trabajo exclusivamente para llevar adelante el tema organizativo no solamente en el seguimiento de la infraestructura sino también de los recursos propios", comenzó respondiendo.

En tal sentido, también dejó en claro que "hay infraestructura mayor, pero hay cosas locales donde cada uno de los municipios en su actividad diaria, en su programación los próximos presupuestos municipales se irán adecuando...lo que se busca con un evento de estas características es que las cosas queden, para ese evento no sean solamente para 2026 y en el mes de realización, sino que la comunidad en su conjunto pueda disfrutar porque hay una mejora de acceso para desplazarse más rápido, porque hay mejores comunicaciones, que pueda disfrutar el deportista pero también la comunidad en lo cotidiano".

Ante una repregunta sobre si podía dar un número, afirmó que "No, no, pero si hay una previsión de que la provincia está en condiciones junto a sus municipios de afrontar un desafío de esta características de aquí a los próximos 3 años".

Inmediatamente pidió acotar unos datos Camilo Pérez sobre la experiencia de Asunción 2022: "Yo quiero hablar un poco de números con respecto a Asunción. No digo que esos van a ser los números de Santa Fe/Rosario porque las economías son diferentes en el sentido de las obras públicas, etc. Pero en un principio nosotros en Paraguay estábamos un poco asustados de lo que costaban los Juegos porque había mucha infraestructura que no teníamos, que en este caso hay en la provincia de Santa Fe. Asunción 2022 costó 78.8 millones de dólares. Hicimos un estudio económico con una de las empresas más importantes de allá y el derrame en la economía fue de 263 millones de dólares, y ese cálculo se hizo estimando que ingresaban 20.000 personas. Terminados los juegos, nos comenzamos a reunir con las autoridades públicas y el informe de migración informó que habían ingresado 73.000 personas, no 20.000. Entonces como uno a veces no tiene tanto dinero no volvimos a hacer el estudio, pero estimamos que fue muchísimo más el derrame a la economía, y unos juegos como estos no es solo deporte, es un apoyo importantísimo a la economía y a la sociedad, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque la gente que tiene trabajo, a través de los juegos, y con mucha anticipación es realmente inmensa, y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hace eventos, la gente que realiza carteles, la gente que se prepara con comidas, en un evento como este se trasladan unas 9000 personas en la organización, se le da de comer a esa cantidad de personas por día, y todo eso es trabajo para la gente y eso es muy importante ya que significa que no somos solo deporte hace mucho tiempo".