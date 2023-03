En Alberdi, Atlético buscará volver a la victoria

Atlético de Rafaela se presenta en el Monumental de barrio Alberdi con la intención de dejar atrás, rápido, las caídas que sufrió en sus últimas dos presentaciones, ante Ferro y Gimnasia de Jujuy.

A las 20.00hs recibirá a Quilmes con la idea de ganar para descontarle puntos al ‘Cervecero’, que llega como líder de la zona B de la Primera Nacional, y mantenerse en una posición ‘expectante’ de la tabla.

La “Crema” viene de caer con Gimnasia en Jujuy por 1-0, encuentro que comenzó el viernes hubo corte de luz y se terminó el sábado. Previamente los dirigidos por Ezequiel Medrán habían dejado el invicto que sostenían en el certamen ante Ferro, cayendo 2-1 en Alberdi.

Si bien toda derrota duele, en el campamento celeste se muestra cierta tranquilidad ya que el equipo no se vio superado por sus rivales y, se entiende, que por errores propios se perdieron dichos partidos.

Buscando la recuperación, el DT Medrán meterá dos cambios en el 11 inicial. Matías Olguín ocupará el sector derecho de la defensa y Gonzalo Ríos acompañará al Taca Bieler en la ofensiva. Así, Ignacio Lago irá por la derecha del medio campo.

Las lluvias de la semana complicaron los entrenamientos y Atlético no pudo desarrollar los trabajos de campo como tenía previsto.

El rival, llega con 15 puntos y líder de la zona. Viene de superar a Estudiantes de Buenos Aires 2-0 y así se recompuso de la primera caída, 1-0 en su visita a Brown de Adrogué. Los dirigidos por Mario Sciacqua vienen mostrando una idea de juego clara, convincente y que de local, donde suma 11 juegos invicto, le supo dar muy buenos réditos. Vendrá a Rafaela a sumar, ya que sabe que es un reducto por demás de complejo.



LA FECHA. ZONA A (Fecha 8). Ayer: Agropecuario 0– San Martín (T) 0, Flandria 1– Def. de Belgrano 2, Patronato 1 – Güemes 2, Alvarado 0 – Alte. Brown 1. Hoy: 15.30hs Almagro vs Temperley, Def. Unidos vs All Boys, 16hs Brown (PM) vs Nueva Chicago, 17hs Gimnasia Mza. vs Morón, 18hs San Martín (SJ) vs Estudiantes (RC).



ZONA B (Fecha 7). Ayer: Estudiantes BA 1 – Brown (A) 1, Dep. Madryn 3– Gimnasia (J) 1, Villa Dálmine 2 – Ferro 0. Hoy: 15.30hs (TV) Aldosivi vs Chacarita, 17hs Mitre vs Tristán Suárez, 18hs Chaco For Ever vs Atlanta, Dep. Maipú vs Riestra, 20hs Atlético vs Quilmes. Mañana: 21.10hs (TV) Ind. Rivadavia vs Racing Cba.



LAS POSIBLES FORMACIONES



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Manuel Ignacio Lago, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Laméndola; Gonzalo Ríos y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Federico Torres, Ayrton Portillo, Matías Fissore, Cristian Llama, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



QUILMES: Milton Álvarez; Martín García, Gabriel Díaz, Mario López Quintana, Iván Erquiaga, Mario Sanabria o Axel Batista, Martín Río, Iván Colman, Brahian Ayala; Facundo Castro o Tomás Sandoval y Federico Anselmo. Suplentes: Esteban Glellel, Agustín Bindella, Julián Bonetto, Tomás Bottari, Lautaro Torres, Renzo Giampaoli, Carlos Lattanzio, Federico Tevez. DT: Mario Sciacqua.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Gerardo Lencina y Federico Cano.

Cuarto árbitro: Nélson Sosa.

Hora: 20.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5