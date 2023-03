Rafaela fue proclamada sede de los Juegos Suramericanos 2026

(Por Darío Gutiérrez, enviado especial a Buenos Aires). - Los rostros de felicidad del Gobernador Omar Perotti, los intendentes Luis Castellano, Emilio Jatón y Pablo Javkin (Rafaela, Santa Fe y Rosario), de Florencia Molinero (secretaria de Deportes provincial) y de los distintos funcionarios que viajaron a Buenos Aires a recibir la esperada noticia, eran más que elocuentes sobre la trascendencia que el gobierno y estas ciudades le han dado a los Juegos Suramericanos 2026.

Luego de la XXXV Asamblea que realizó la ODESUR durante dos jornadas en el Hotel Emperador, llegó pasado el mediodía de este sábado el caluroso aplauso de los miembros que le dieron el aval definitivo tras la postulación realizada oportunamente. Unos juegos que pondrán a Rafaela en un sitial de privilegio a nivel regional continental.

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, abrió la exposición de Santa Fe al decir: “Venimos a esta asamblea a presentar formalmente Santa Fe con las máximas autoridades de la provincia. Nos sentimos orgullosos en el Comité Olímpico Argentina de poder hacer esta postulación. Es la primera vez que una misma provincia organizó los Juegos Suramericanos de Playa, los Juegos Suramericanos de la Juventud y ahora esperemos pueda organizar los Juegos Suramericanos”.

“Quiero destacar que Santa Fe es un ejemplo de convivencia democrática: El gobernador es de un signo político y los intendentes son de otros signos políticos, y trabajan mancomunados para cumplir su sueño que es organizar los Juegos Suramericanos. Estamos realmente felices de esta propuesta, y orgullosos de que podamos soñar nuevamente con organizar los Juegos Suramericanos en argentina, en Santa Fe, en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en Rafaela en 2026 con el apoyo de todos ustedes” enfatizó el presidente del COA.

Perotti sostuvo que “es un fuerte compromiso de nuestra provincia, no solamente por su historia deportiva sino también por su capacidad organizativa”.

Posteriormente el Gobernador hizo referencia a distintos hitos deportivos que fueron tenidos en cuenta. “La primera medalla olímpica que tuvo la Argentina la consigue un santafesino, el rosarino Luis Alberto Brunetto, en salto triple. Allí consiguió en Paris, en 1924, donde Argentina participa por primera vez después de haberse integrado y fundado el Comité Olímpico Argentino en 1923. Después, en 1932, en Los Ángeles, otro rosarino gana la medalla de oro, la primera medalla de oro para la Argentina en una maratón, Juan Carlos Zabala, nacido en Rosario”.

Perotti subrayó que “desde esa historia hasta este presente que todos conocen, hay participación y motivación en cada uno de los juegos”. En el mismo sentido, dijo que “esto es lo que queremos desde nuestra provincia. Poder transmitir a toda la provincia de Santa Fe, a todas las ciudades porque tienen la expectativa de ser parte”. Finalmente, el mandatario provincial remarcó “el agradecimiento a toda la organización por confiar en la provincia, por confiar en las tres ciudades. Sabemos que es una apuesta diferente, no es un único lugar o una única ciudad en la que se realizan los juegos, sino que hay una innovación importante que ha sido aceptada”.

Por su parte, Luis Castellano expresó: “Quiero agradecer en nombre de nuestra ciudad Rafaela y nuestra provincia. Nosotros somos una ciudad de 120.000 habitantes, productiva, de trabajo y con un fuerte arraigo institucional”.“No tenemos la bondad de tener mar o río, ni sierras y montañas; pero tenemos una voluntad inquebrantable de nuestra gente para hacer eventos, mirar para adelante y hacer un futuro cada día mejor”; continuó.

“Nos vamos a preparar para engalanar a todos los atletas que vengan y en forma ordenada, con el apoyo y acompañamiento del Gobierno nacional y provincial. También entendiendo que somos una única provincia y vamos a coordinar sistemas de turismos y vínculos para disfrutar de los deportes y todos sus atractivos”; remarcó Castellano, que estuvo acompañado por Myriam Villafañe, Secretaria de Desarrollo Humano del municipio, e Ignacio Podio, Subsecretario de Deportes.

“Vuelvo a repetir: no más que agradecimientos para todos los que nos dieron la oportunidad. Rafaela es parte de esta historia de esfuerzos”; finalizó el Intendente.

De la Asamblea tomaron parte Camilo Pérez López Moreira (presidente Odesur), Nicole Hoevertsz (vicepresidenta del COI), Julio Maglione (miembro honorario COI), Ivar Sisniega (secretario general de Panam Sports), Mario Moccia (presidente del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente primero Odesur), Miguel Ángel Mujica (secretario general), Marco Arze (tesorero), Washington Beltrán (vocal), Inés Remersaro (presidente Comisión de atletas) y el director ejecutivo Mario Cilenti, entre otros destacados miembros del deporte.

Seguidamente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, explicó que “hace menos de un año, los recibíamos en los Juegos de la Juventud. Muchos de ustedes nos han acompañado y han visto lo importante que fue para nuestra ciudad el impacto de los juegos en lo deportivo, que generó que 1.200.000 personas pasen y vivan los juegos. Pensamos no sólo en unir esfuerzos entre las ciudades y la provincia, sino agregarle a lo construido un involucramiento de todo el territorio de la provincia”.

A su turno, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, explicó que la ciudad capital tiene tres aspectos que “para nosotros son claves: primero la historia, segundo el entorno natural y tercero la condición humana. El hecho que estemos los cuatro juntos significa que pensamos a futuro. El deporte une y cuando la política de Estado tiene como objetivo el deporte, no hay forma de fracasar”.



REFERENCIAS A LA CIUDAD

El chileno Miguel Mujica (secretario general y titular de la Comisión de Evaluación), en su alocución destacó que le había impresionado muy bien el trabajo que realiza nuestra ciudad en conjunto con la Universidad (UNRaf), como elemento potenciador. Y recordó también la importante y rica historia que por el automovilismo tiene Rafaela.