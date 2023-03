CRAR sigue a paso firme

La cuarta fecha del certamen de Segunda División del Torneo Regional del Litoral marcó el debut como local en la temporada para CRAR, ya que el juego vs La Salle quedó pendiente por la ola de calor. Y fue con victoria. Fue a puro try. El conjunto de Alejandro Chiavón derrotó 45-12 a Logaritmo de Rosario, juego disputado en la tarde de ayer en Rafaela, y ante un buen marco de público. A pesar de la diferencia en el marcador, el principio fue parejo, pero sin salirse del libreto y con momentos de buen rugby, el Verde fue construyendo una nueva sólida y contundente victoria.

Esteban Appo fue el tryman de la jornada con cuatro anotaciones; y la principal diferencia estuvo en los tres cuartos que apoyaron todos los puntos del Verde. Mateo Ferrero y Ricardo Brown también visitaron el in-goal rival. José Francone aportó un penal y una conversión, mientras que Santiago Kerstens otras cinco conversiones.

A diferencia de las presentaciones anteriores, donde CRAR había ganado todo lo jugado, la Reserva y Pre-Reserva, en esta ocasión tuvieron resultados adversos, con victoria para el matemático por 21-19 y 57-12, respectivamente.



LOS RESULTADOS DE LA FECHA



CRAR 45 - Logaritmo 12, UNI Santa Fe 0 – La Salle 50; Jockey Venado Tuerto 52 – Provincial 17; Los Caranchos 15 – Alma Juniors 12. Libre: Tilcara.



LA PRÓXIMA FECHA (5, sábado 1/4): Alma Juniors vs CRAR, La Salle vs Tilcara, Provincial vs UNI Santa Fe, Logaritmo vs Jockey Venado Tuerto. Libre: Los Caranchos.



LAS POSICIONES: Los Caranchos 19, puntos; Jockey (VT) 19; CRAR* 15; La Salle* 6; Tilcara 5; Alma Juniors* 5; Universitario (SF) 0; Logaritmo* 0; Provincial 0.



(*) Con un partido a reprogramar.