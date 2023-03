“No es decisivo pero sí clave”

Claudio Bieler tuvo su primer contacto con la prensa local en la temporada 2023. El capitán y goleador de Atlético de Rafaela habló de las expectativas generadas en torno al plantel que se conformó para el actual torneo de la Primera Nacional, el comienzo que tuvo el equipo, lo errores que le están costando partidos y lo que se viene: Quilmes, este domingo a las 20 hs. en el Monumental. “No es un partido decisivo pero sí clave para poder acercarnos a ellos”, indicó el Taca. Claro, el ‘Cervecero’ llega a Rafaela como líder de la zona B con cinco puntos de diferencia del conjunto albiceleste.

“Vamos a tener que hacer un buen trabajo, nos vamos a tener que romper el lomo si queremos estar ahí arriba, es un rival muy duro y espero que nos levantemos con el pie derecho y salga todo de la mejor manera”, advirtió el delantero.



- Jugaste en ese club, conoces al técnico… ¿Qué esperan de Quilmes?

- Están bien, vienen en levantada, como punteros, conozco muy bien al entrenador, lo tuve varios años, se como juega pero el CT y Ezequiel también. Trataremos de cometer los mínimos errores y tratar de generar situaciones y los de arriba convertir.



- Habían tenido un gran comienzo pero llegaron las derrotas…

- Sí, toda derrota duele, sea una o dos, pero nos estamos preparando bien y estamos enfocados en nuestro objetivo que es mantenernos ahí arriba. Duele perder, sentimos el malestar de algunos hinchas pero tenemos el objetivo claro de mantenernos ahí arriba y el domingo tenemos una posibilidad de acercarnos al puntero.



- ¿Qué pasó vs Ferro y Jujuy? No fueron inferiores a sus rivales, pero se quedaron con las manos vacías.

- Son desatenciones que no nos pueden pasar, si queremos seguir en este rumbo de estar ahí arriba tenemos que trabajar 100x100 concentrados y hacerlo al 1000%. Son errores que nos tenemos que hacer cargo, hay que ser autocríticos, trabajarlos para no repetirlos y tenemos la posibilidad de cortar esa racha y acercarnos al puntero.



- ¿Cómo ves al plantel que se armó?

- Se armó un buen grupo humano, con buenas personas, con buenos jugadores que tienen ganas de progresar, algunos son chicos y están haciendo sus primeras apariciones y nosotros los más grandes, con Fabri (Fontanini), Cristian (Llama), el CT, tratamos de ayudarlos y aportar nuestro granito de arena. Estamos todos juntos, unidos, es la manera de sacar adelante la situación. Sabemos y entendemos a algunos pocos hinchas que les molestan estas derrotas pero a nosotros tampoco nos gusta perder, a veces salen las cosas y otras no. Siento que vamos a estar peleando ahí arriba. Ojala que este sea un gran año para poder jugar cosas importantes con este club que tanto quiero y ojala que se nos pueda dar las cosa importantes que buscamos y queremos, es largo, falta un montón pero hay que trabajar y mucho.