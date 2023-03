Se presentó el libro de Rita Chiabo, "La Perla del Oeste"

Bien se sabe a esta altura que el concurso del Fondo Editorial Municipal, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, es una gran oportunidad para los escritores locales. El premio, que consta de la entrega de dinero y la publicación del texto ganador, es uno de los motivos por los cuales es tan importante. En tiempos donde publicar se vuelve cada vez más complejo, el Fondo ofrece un espacio para la literatura y para los autores locales.

Es por eso que el pasado jueves, en una de las salas del Complejo Cultural Viejo Mercado, se llevó a cabo la presentación del libro de Rita Chiabo, ganadora del premio del Fondo Editorial Municipal 2021. "La Perla del Oeste" fue elegido por grandes figuras de las letras: Mercedes Bisordi, Mariano Quirós y Fabián Casas.

El encuentro fue íntimo, con amigos y colegas de Rita, que disfrutaron de las lecturas y las charlas en un ambiente iluminado de rosa. Además, estuvieron presentes Julia Enriquez, Daiana Henderson y Cecilia Pavón para sumar a la lectura conjunta.

En diálogo con LA OPINIÓN, Rita Chiabo comenta que estas tres autoras hicieron "que la presentación del libro sea muy especial. Salió todo maravilloso, la pasamos muy bien y se sintió esa escucha amorosa del público. Me sentí muy contenta. Ver el libro fue un momento de mucha felicidad y luego poder compartirlo en una sala iluminada de rosado con poetas amigas y un público súper cálido hizo que me sienta muy bien".

Como todo libro, consta de un proceso creativo, momentos de trabajo e inspiración. "Algunos poemas ya los tenía escrito, otros iban surgiendo de manera espontánea. De lo que iba sucediendo en lo cotidiano, allí es desde donde escribo. Así me surgen los poemas. Otros surgieron del taller de poesía de Cecilia Pavón. Me pasó también que gané una beca del Fondo Nacional de las Artes, así que recopilé absolutamente todos los poemas que tenía y se los mande a Cecilia. Con ella trabajamos en la edición del libro", recuerda Rita.

Sobre su libro, expone: "Al leerlos una y otra vez y a la hora de buscar el título me iba dando cuenta que los poemas transcurrían en Rafaela así que el título surge a partir de esa mirada".

Para concluir, se le preguntó a la autora que significa la escritura para ella: "Para mí la escritura son hermosos momentos de creación e inspiración".

El poemario de Rita Chiabo se podrá conseguir próximamente en las librerías de la ciudad.