Campo: marcha en reclamo de alivio fiscal y financiero

La Federación Agraria Argentina (FAA) ultima los detalles de la nueva marcha a la Ciudad de Buenos Aires para exigir medidas al Gobierno en medio de la crisis que atraviesa el sector. Aunque no hay una fecha precisa, indicaron que la movilización "se haría en el corto plazo, probablemente en la primera quincena de abril".

Según contó el titular de la Federación Carlos Achetoni, reclamarán por la situación que viven los productores afectados por la sequía y también pedirán por una quita de las retenciones y la unificación cambiaria.

El dirigente agrario reveló en TN que el próximo miércoles 29 de marzo anunciarán la fecha de la manifestación, que tendrá como epicentros de protestas a la Casa Rosada, el Congreso y el Ministerio de Economía. Precisó además que la intención es que el resto de las entidades de la Mesa de Enlace también se sumen a la protesta.

“Sabemos por la situación que atraviesan los productores y no aventuramos nada, porque sabemos que es difícil que nos puedan acompañar masivamente, aunque eso sería muy bueno. Queremos hacer llegar un plan de salvataje para todas las producciones que están en emergencia. Lo vamos a trabajar en la Federación con las cooperativas, para luego consensuarlo con el resto de las entidades, y por último presentarlo en estos 3 lugares (Congreso, Casa Rosada y el Ministerio de Economía)”, indicó el líder de la FAA.

De esta manera, el objetivo de los referentes del campo es acercar a las autoridades y los legisladores una propuesta, con varias medidas de alivio fiscal y financiero, que incluiría un esquema de rebaja de las retenciones y la unificación cambiaria.



BRUSCA CAÍDA DE

INGRESOS FISCALES

Por otra parte, los ingresos fiscales caerán hasta el equivalente al 1 por ciento del Producto Bruto este año como consecuencia de la sequía, según un informe de la consultora Quantum, dirigida por el ex secretario de Finanzas Daniel Marx. Se estima que la reducción anual de ingresos por retenciones a las exportaciones sería de entre 0,7-1% del PBI.

También que la recientemente sancionada moratoria previsional incrementaría el gasto anual en alrededor de 0,4% del PBI, advierte el reporte. Señala que en el primer bimestre del año el déficit primario acumulado fue de $432.072 millones, prácticamente el mismo que la meta del primer trimestre incluida en el acuerdo con el FMI de $441.500 millones. Y recuerda que en enero se efectuaron "erogaciones postergadas en diciembre para cumplir con la meta de fin de año acordada".

"Si en marzo los ingresos y gastos tuviesen las mismas variaciones anuales nominales que en febrero -fuerte caída de retenciones por exportaciones, menores transferencias- el remanente deberá ser utilizado en gastos, inversiones o aplicaciones financieras dentro de los objetivos, metas y actividades de cada organismo en el transcurso del ejercicio presupuestario 2023", indica el informe.

Explica además que "al escenario cambiario sumamente complejo de 2023 se le agrega el fiscal, con una dinámica que, con mayor o menor grado de discrecionalidad en los gastos, indica déficits nominales superiores a los proyectados, tanto en el Presupuesto como en el acuerdo con el FMI".

"Los principales factores de incidencia serían una menor recaudación tributaria sobre el comercio exterior, por efectos de la sequía sobre las retenciones y de mayores controles sobre las importaciones en aranceles de importación, y un menor nivel de actividad sobre el resto de la recaudación", advirtió. (NA).