Participación de Costamagna, Mainero y Saracco en Clase 2

Con la realización de dos tandas de entrenamientos y la primera sesión clasificatoria, ayer se inició la actividad de la segunda fecha de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo "Ciudad de Concordia", de la vecina provincia de Entre Ríos.

En la divisional intermedia, la pole provisoria fue establecida por Martín Leston (VW Up), seguido por Gastón Fontana y Santiago Lantella (ambos con Chevrolet Corsa).

El susanense José Luis Costamagna, que ganó la primera de este año en Concepción del Uruguay, se ubicó en el décimo lugar, en tanto los rafaelinos Fabián Mainero y Ricardo Saracco (todos con VW Up), finalizaron en la primera jornada en los puestos 26 y 42, respectivamente.

En la Clase 1, el mejor registro fue logrado por Miguel Cangelaro, con 2m03s694, seguido por Joaquín Melo a 574 milésimas, Thomas Marchesin a 1s058, Sebastián Elola a 1s075 y Juan Deucedes a 1s096 (todos con Fiat Uno).

En la Clase 3, el más rápido del viernes fue Adrián Oubiña (Renault Clio), con 1m57s666, escoltado por Renzo Cerretti (Fiat Kinetic) a 129 milésimas, Joaquín Volpe (Fiesta Kinetic) a 159, Exequiel Bastidas (Toyota Etios) a 276 y Martín Badaracco (Toyota Etios) a 282.



EN LA CLASE 2

Los resultados y el cronograma para lo que resta del fin de semana se resumen en el siguiente detalle:

Clasificación I: 1° Martín Leston (VW Up), en 2m00s174; 2° Gastón Fontana (Chevrolet Corsa) a 86 milésimas; 3° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 249; 4° Pablo Vázquez (VW Up) a 265; 5° Franco Nazzi (VW Up) a 272; 6° Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) a 515; 7° Carlos Morier (Fiat Way) a 577; 8° Ezequiel Bosio (VW Up) a 584; 9° Agustín Gajate (Chevrolet Corsa) a 586; 10° José Luis Costamagna (VW Up) a 743... 26° Fabián Mainero (VW Up) a 2s036... 42° Ricardo Saracco (VW Up) a 4s638.

Cronograma: hoy seguirá la actividad de la Clase 2 en los siguientes horarios, de 10:45 a 10:55, de 11:00 a 11:10 y de 11:15 a 11:25 Clasificación II; a las 15:00 Primera Serie (6 vueltas); a las 15:30 Segunda Serie (6 vueltas) y a las 16:00 Tercera Serie (6 vueltas); mañana se completará el programa a las 10:50 con la disputa de la Final (14 vueltas ó 35 minutos).