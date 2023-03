Una multitud conmemoró el "Día de la Memoria" en la Plaza de Mayo

Una multitud de militantes y referentes de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales colmó la Plaza de Mayo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 47 años del último golpe de Estado cívico-militar. En el acto central se leyó un documento donde las organizaciones que convocaron a la marcha afirmaron: "A 47 años del golpe genocida, construyamos una patria para el pueblo, con Memoria, Verdad y Justicia siempre".

"Llegamos marchando con cientos de banderas de sindicatos, centros de estudiantes, colectivos de mujeres y diversidades, organizaciones sociales y miles de familias con las que cada 24 de marzo venimos a sembrar memoria y gritar presentes", se indicó en el texto leído por distintos oradores a las 18 horas. En esa línea, en el documento se recordó que "los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe de corporaciones nacionales y extranjeras", donde hubo más de "700 centros clandestino de detención" donde se cometieron delitos de lesa humanidad.

"Desapariciones forzadas, delitos sexuales, encarcelamiento, robo de bebés, miedo instalado en fábricas militarizadas y contaban con la propaganda de la prensa de las corporaciones que a las masacres las llamaba 'enfrentamientos", enumeraron. Y detallaron que hubo "1.115 condenas por delitos de lesa humanidad, 550 acusados y 20 prófugos".

A su vez, afirmaron que la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 tuvo el objetivo no sólo de "utilizar el terror para disciplinar al pueblo" sino también "incrementar la deuda externa en más de 300%", una situación que "benefició a los principales grupos económicos". Pese a transitar 40 años ininterrumpidos de democracia, las organizaciones firmantes aseguraron que existen "los mismos grupos económicos" que siguen "causando el mismo hambre con la complicidad judicial que persigue y encarcela a referentes populares".

"Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande siempre. Cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una patria justa libre y soberana", dijo la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al leer el final del comunicado desde arriba del escenario en medio de la histórica plaza.

En esa sintonía, Carlotto pidió que "se terminen las practicas de discurso de odio y negacionismo" e hizo alusión a los dichos del expresidente Mauricio Macri: "Como llamar curro a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia". "Salimos del silencio y no vamos a volver nunca más", disparó.

Luego de Carlotto, fue proyectado un breve video en el que la referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeyda arengó a los miles de presentes: "No nos han vencido. Porque estuvieron, estarán y seguirán siempre presentes. Gritemos bien fuertes 30 mil detenidos y desaparecidos presentes".

El documento fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.



LLEGADA DE LA CÁMPORA

En tanto, la agrupación La Cámpora llegó cerca de las 17 a la Plaza de Mayo con una nutrida columna de militantes y referentes -unos 90 mil según la organización- quienes realizaron una caravana desde la sede de la ex Esma, en el barrio Núñez.

"La democracia vive con la gente adentro, vive con la gente participando, debatiendo y discutiendo en los espacios; si no se reúnen unos pocos iluminados prohombres de la patria que creen saberlo todo y después no solucionan nada", dijo Máximo Kirchner en una entrevista transmitida por el canal de YouTube de La Cámpora.



EL ACTO DE LA IZQUIERDA

Agrupaciones de izquierda marcharon ayer en conmemoración del 24 de marzo y se diferenciaron de la movilización del oficialismo con críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al rumbo de la economía. Las organizaciones se reunieron en Plaza de Mayo y se retiraron cuando empezaron a llegar los asistentes a la convocatoria de los espacios oficialistas, incluida La Cámpora.

"Como todos los #24M en las calles junto a @RominaDelPla movilizando con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia contra el ajuste, la represión y la impunidad de ayer y hoy", aseguró el precandidato a presidente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Gabriel Solano.

La convocatoria de la Izquierda tuvo la consigna "No a la impunidad, al ajuste de los gobiernos y el FMI, y no a la estafa de la deuda". Así, marcó su distancia y se realizó su propia movilización a la Plaza de Mayo, tal como sucede año a año.

"La militancia del Partido Obrero fue gran protagonista de este tan especial 24 de marzo, a 40 años de esta democracia de pobreza y entrega, que nos encuentra luchando contra la criminalización de quienes enfrentan el ajuste fondomonetarista del gobierno", señaló, por su parte, Néstor Pitrola.

A su vez, la diputada nacional Myriam Bregman resaltó: "Seguimos exigiendo la apertura de todos los archivos de la dictadura". (NA-Télam)