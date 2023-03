Dura advertencia de una calificadora de riesgo

La calificadora de riesgo Fitch Ratings lanzó ayer una dura advertencia sobre la deuda argentina, al alertar que "el default es inminente". Fue luego de que el Ministerio de Economía decidiera pesificar la deuda en dólares de organismos públicos (como la que tiene la ANSES en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad). Fitch decidió bajar la calificación argentina de CCC- a C para los bonos argentinos, una de las notas más bajas de su escala.

La noticia se produce luego de que riesgo país superara la barrera de los 2.500 puntos básicos. El comunicado de la calificadora de riesgo, una de las más importantes de Wall Street, contribuye a sumar incertidumbre, según analistas de deuda.

El disparador fue el canje pesificador al que se verán obligados los organismos públicos. Para Fitch Ratings, implicaría canjes unilaterales y conversión forzada, lo que constituyen eventos de incumplimientos bajo los criterios de la empresa.

Si bien estos suelen relacionarse a las obligaciones de deuda con acreedores privados, el criterio no excluye las operaciones con acreedores del sector público. "Hay una persistente incertidumbre. Los decretos [del canje] no establecen un cronograma para estas operaciones de endeudamiento.

Si bien especifican los acreedores del sector público que podrían verse afectados, es posible que se ejerza cierta discrecionalidad respecto de quiénes serán obligados a participar, así como cuándo y por cuánto", indicaron los analistas de Fitch.

Además, recordaron que "los partidos de oposición en el Congreso han expresado la fuerte desaprobación a los decretos y tienen algunos medios para anularlos, pero no está claro si efectivamente seguirán este curso de acción".

A pesar de que el mercado local no operó por el feriado por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el riesgo país acompañó la mala noticia.

El índice elaborado por el JP Morgan se posicionó en los 2.549 puntos básicos, 52 más que la jornada anterior (+2,1%). Se trató del valor más alto desde comienzos de noviembre del año pasado. Además, es una cifra difícil de observar en otros países de la región, con excepción de Venezuela, donde alcanza los 37.072 puntos.

Por ejemplo, en República Dominicana el indicador se encuentra en los 382 puntos; en Brasil es de 268, y en Chile, de apenas 160.

Los casos más cercanos a la Argentina podrían ser Ecuador, donde toca los 1.823 puntos, o Bolivia, con 1.290.

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), operaron dispares. Por un lado, subieron los papeles de Central Puerto (+3,9%), Pampa Energía (+3,7%) y Loma Negra (+3,2%). Por el otro, retrocedieron Edenor (-2,5%) y Tenaris (-1,7%).

En el mundo, Las miradas estuvieron puestas sobre el Deutsche Bank, ya que sus acciones se hundieron un 8,53%. De esta forma, se volvieron a encender las alarmas por la crisis financiera que desató la bancarrota del Silicon Valley Bank y el temor a que se expanda a otras entidades de Estados Unidos y Europa.

En las últimas tres semanas también cerraron el Silvergate y el Signature Bank de Estados Unidos, mientras que el Credit Suisse y el First Republic Bank tuvieron que ser rescatados. (NA)