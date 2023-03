"Comprar bonos para bajar el riesgo país, no sirvió. Y este canje tampoco", aseguró el economista Carlos Melconian, al cuestionar la última medida destinada a tratar de contener los dólares financieros.

Melconian criticó así la decisión del Gobierno de canjear bonos de organismos públicos en dólares para bajar la cotización de los dólares financieros. "Cuando se tomó la medida en contrario, comprar bonos para bajar el riesgo país, no sirvió. Y esto tampoco", dijo en declaraciones radiales.

Sostuvo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "siempre fue un invento, siempre fue una ficción; nunca garantizó nada ni fue sustentable. El verdadero manotazo fue quedarse con la plata de las AFJP. El FGS tiene bonos de un estado quebrado". "Se blanquea que este manotazo se da porque hay un déficit estructural y que no hay más deuda para financiarlo, no existe el mercado local de capitales", señaló.

Melconian dijo también que "la fórmula de actualización de los jubilados, termina con esta inflación desactualizando los haberes". "El Estado se ve obligado para cumplir con las metas fiscales incluir las rentas del FGS y el FMI le dice: déjate de joder, con qué vas a financiar este déficit, y el déficit se financia con emisión monetaria", sostuvo.

Dijo que en el Gobierno "se metieron solos acá adentro, porque el FMI o el gato (Macri) no lo trae el debate sobre el FGS". (NA)