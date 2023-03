El interior del Centro Cultural Municipal se inundó por falta de obras en el techo

La Sala Teatro "Víctor Manuel II" de la Sociedad Italiana de Rafaela, donde funciona en el Centro Cultural Municipal, sufrió el ingreso de agua el miércoles a raíz de las filtraciones que causaron las intensas precipitaciones y la falta de mantenimiento del techo ubicado sobre el escenario. Desde agosto del 2019 que el complejo no se utiliza para eventos y solo funciona como un depósito de equipos de sonido e iluminación de la Secretaría de Cultura.

Un video publicado en Facebook por el reconocido Oscar Cachulo Moreno, artista pero también ex empleado del área de Cultura del Municipio, generó bronca e indignación por el virtual "estado de abandono". En el fondo del edificio de calle Pueyrredón 262 se encuentra el viejo escenario de madera, olvidado quizás, con paredes maltratadas por el paso del tiempo y el desinterés por efectuar un mantenimiento adecuado. Las lluvias del miércoles, que llegaron a los 150 mm, ingresaban en forma abundante. "Parecía un colador", dijo quien grabó el video para documentar el estado actual de un edificio que es patrimonio histórico de la ciudad. El agua que ingresó mojó gran parte del escenario y luego avanzó hacia el piso de la sala donde se encuentran los equipos técnicos.

En noviembre del 2021, el Municipio y la Sociedad Italiana habían renovado el comodato que obliga al Estado local a aportar todos los fondos para efectuar el mantenimiento del complejo e incluso de la Plazoleta Centenario. Sin embargo, se cumplirán 4 años desde que la sala está cerrada. Al costado del escenario hay dos pequeñas habitaciones que es el lugar de trabajo del personal técnico del Municipio, con un par de escritorios viejos y algunas sillas. Si el SEOM reclamó por las malas condiciones de trabajo de los empleados municipales, sin duda que esas oficinas descuidadas no son el mejor lugar para desarrollar tareas.

El jueves por la mañana, cuando la lluvia era intensa, este Diario ingresó a las instalaciones por el pasillo a cielo abierto que avanza paralelo al edificio por el sector sur. La nueva canaleta desbordaba agua y tornaba imposible pasar por el lugar, además de que el piso estaba inundado y que el agua tenía tanta potencia que salpicaba la casa vecina. Por ahí debe pasar el personal municipal para llegar a su oficina.

Alguien recordó la actuación de distintos coros en noviembre de 2018 que concluyó con un aguacero, y que en el escenario varios coreutas advirtieron las goteras, que ahora crecieron hasta ser un colador.

El presidente de Sociedad Italiana, Manlio Martinoli, explicó que "durante el año pasado se efectuaron mejoras en el techo de la sala pero no sobre el escenario, y como no llovió más, hay algún lugar que es necesario corregir, con esta lluvia se están viendo esos problemas". "Hay una parte con mayor ingreso de agua, que es la del escenario, donde no se hizo nada. Las obras hasta ahora se hicieron en la sala principal, la entrada de agua del sector del escenario viene porque ese techo tiene alrededor de 100 años", sostuvo.

El plan de obras de mantenimiento avanza, pero quizás más lento de lo que el edificio requiere. "Hemos colocado la canaleta externa del lado sur, falta la del lado norte pero en este caso el agua cae sobre la plazoleta, con respecto al tema del piso, el lunes 3 de abril estamos arrancando la obra. Vamos a levantar el piso existente, compactar, preparar todo y hacer un hormigón nuevo que quedará listo para luego poner el piso de madera. Después quedarán dos etapas grandes, onerosas, que son el de revestimiento de las paredes y colocar el piso de madera. Todo terminará con la pintura general", explicó.

-Pero quizás tengan que alterar el orden de los factores y solucionar el problema del techo del escenario.

-Tendremos que analizarlo. Hoy (por el jueves) teníamos una reunión con el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, y el responsable del Municipio para el Centro Cultural, Martín Lopetegui, que se postergó para el lunes. Será un tema a considerar. Nosotros hemos logrado, tal como publicaron ustedes el año pasado, que el Municipio transfiera los fondos a nuestra institución para financiar las mejoras porque es más operativo y ágil el proceso de búsquedas de presupuesto y rendición de cuentas. Pero falta. Y en el caso del techo del escenario tiene un problema compartido con tantas otras instalaciones de este tipo de la ciudad, la presencia de palomas, que se mueren y tapan los desagües, es un problema sin resolver en la ciudad. Nosotros lo que no queremos que la sala continúe como un depósito de equipos técnicos de Cultura.

Por ahora son más dudas que certezas en el proceso de restauración de la Sala de teatro de la Sociedad Italiana. Incluso el jueves se observaron filtraciones en el nuevo cielorraso y en las paredes del sector donde ya se efectuaron las mejoras en el techo, como las del ala norte.

Tal como publicó LA OPINIÓN en enero del año pasado, el comodato firmado establecía una hoja de ruta para las tareas de mantenimiento. El Decreto del 25 de noviembre de 2021 estableció que las actividades que llevará a cabo la Sociedad Italiana, conciernen en el retiro del cielorraso existente, de sus placas y totalidad estructura autoportante de Sala Teatro "Víctor Manuel II"; reorganización y readecuación de la estructura independiente del cielorraso existente, para alojar el nuevo -lo cual ya se ejecutó-. Además, aclaró que "se respetará la altura diseñada en el anteproyecto y para este fin, se consultará a los proyectistas de "La Sociedad", al personal técnico municipal y de ser necesario a profesionales externos especializados en acústica y sonido, para diseñar técnicamente y con la mejor calidad y eficiencia, el nuevo cielorraso".

El acuerdo comprendía la adecuación, mejoramiento y actualización del sistema de iluminación general de la Sala Teatro, teniendo en cuenta nuevas tecnologías lumínicas. En el marco de la refuncionalización prevista, se hará el retiro de la totalidad del piso existente de la Sala Teatro "Víctor Manuel II ", se realizarán arreglos de sectores en desnivel y se procederá a llevar a cabo la nueva carpeta impermeable de nivelación en toda la superficie Sala Teatro, que es la próxima etapa que comenzará en abril.

Por último, indicó que una vez finalizado este proceso, se hará la colocación del piso nuevo, teniendo en cuenta la propuesta y anteproyecto de "La Sociedad", incluyéndose en todo el interior de la Sala, un entablonado o parquet de madera natural (a definir) y un sector de piso de material pétreo específico.

Y en cuanto a los procesos administrativos, el comodato dispone que la ejecución de las obras estará a cargo de Sociedad Italiana, bajo conocimiento y conformidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Municipio. La Sociedad Italiana debe, como apuntó Martinoli, recabar los presupuestos y realizar las contrataciones para su ejecución completa en tanto que la Municipalidad aporta los fondos.

De todos modos, la lluvia dejó en evidencia los graves problemas del techo del escenario. Quizás debe ser la prioridad ante que los pisos.