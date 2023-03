El rey Carlos III suspendió la visita a la convulsionada París

El principal líder sindical de Francia instó este viernes al presidente liberal Emmanuel Macron a "poner en pausa" su impopular reforma jubilatoria, un día después de que las masivas manifestaciones contra la iniciativa dejaran 457 detenidos, 441 policías heridos y varios hechos de violencia. La tensión alcanzó un nuevo nivel este jueves, con un incendio en el acceso a la alcaldía de Burdeos (suroeste), "escenas de caos" en Rennes (oeste), cañones de agua en Lille (norte) y Toulouse (sur) y disturbios en las calles de París.

"Propongo que haya un tiempo de escucha, de diálogo y de poner en pausa la reforma de las pensiones", pidió Laurent Berger, líder de la Confederación Democrática Francesa del Trabajo (CFDT), uno de los gremios que ayer logró convocar a más de un millón de personas en las calles. El objetivo del frente sindical es la retirada de la reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.

Ante semejante grado de convulsión que se observa en París y las principales ciudades del país, el Reino Unido, en conjunto con las autoridades francesas, decidieron postergar el viaje que el rey Carlos III tenía previsto para la próxima semana a la capital de Francia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que no habría sido “serio” mantener la visita del rey Carlos III del Reino Unido al país galo, que iba a coincidir con una nueva jornada de movilización el próximo martes contra la reforma de las pensiones.

“A partir del momento en el que ayer por la noche la intersindical ha anunciado una nueva jornada de movilización el martes, creo que no seríamos serios y nos faltaría cierto sentido común si propusiéramos a su Majestad el rey y la reina consorte venir a hacer una visita de Estado en medio de las manifestaciones”, declaró Macron en una rueda de prensa tras la reunión de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas.

El presidente francés añadió que su país tiene “mucha amistad, respeto y estima por Su Majestad el rey y la reina consorte y por el pueblo británico”, el propio Macron ha tomado “la iniciativa esta mañana de llamarle (al rey) y decirle cuál era la situación”. Subrayó que “el sentido común” y “la amistad” condujo a Francia a proponer “un retraso”.

“Hemos propuesto que a principios de verano, en función de nuestras respectivas agendas, podamos fijar juntos una nueva visita de Estado que corresponda a la forma de recibir bien al nuevo rey y a la reina consorte y hacerlo en condiciones que les permitan aprovechar Francia, París y Burdeos”, dijo.

Aseguró que lo “odioso para el pueblo británico” y para Francia habría sido intentar mantener la visita de Carlos III con incidentes en las calles. Macron agregó que asistirá a la ceremonia de coronación del nuevo monarca del Reino Unido, prevista para el sábado 6 de mayo.

De esta forma, la visita del rey Carlos III del Reino Unido a Francia ha sido aplazada a causa de las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron, que han derivado en disturbios.

A la espera de una salida al conflicto social, la oposición y los sindicatos mantienen su lucha: entre este viernes y el fin de semana habrá nuevos servicios de trenes y vuelos anulados, mientras continúa la huelga en refinerías y entre el personal que se encarga de recoger la basura en París. Los sindicatos convocaron una nueva jornada de protestas el próximo 28 de marzo, fecha que en principio coincidía con la visita del rey Carlos III a Francia, ahora postergada. (AFP-Reuters)