Jey Mammon dijo que es falsa la denuncia que hizo un menor

Telefe decidió "suspender momentáneamente al conductor Jey Mammon", luego de las acusaciones que recibió por un presunto abuso sexual que dio a conocer Lucas Benvenuto, quien dijo ser la víctima cuando era menor de edad.

La emisora a cargo del programa "La Peña de Morfi", lo hizo saber mediante un comunicado, en el que señaló que se le concedió a su empleado, "el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal".

"A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de `La Peña de Morfi` , concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal", arrancó el texto que dio a conocer, el canal del barrio porteño de San Cristóbal.

Y agregó "Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía".



SU DEFENSA

Respecto a las acusaciones, tras dos días de silencio, el conductor decidió hablar y defenderse de estas versiones, con un comunicado en todas sus redes sociales.

"Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", comenzó el músico y humorista. Y sostuvo que fue víctima de extorsión tras este hecho.

"He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia, que la Justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad".



EXPOSICIÓN

MEDIÁTICA

"La instalación mediática del tema, ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad", continuó.



LA DENUNCIA

El escándalo sobre el abuso sexual de Jey Mammon, surgió en el programa "A La Tarde", de Karina Mazzoco, en América.

Durante el ciclo, Lucas Benvenuto, el denunciante, aseguró que "un reconocido conductor de Telefe" había abusado de él, y finalmente reconoció que su abusador era el conductor de "La Peña de Morfi".



LAS EDADES

Benvenuto reveló que salió con Jey Mammon cuando él tenía 14 años y el músico 32.

En 2020, el joven denunció al conductor en la Justicia, pero la causa se cerró al año siguiente, en menos de cinco meses, y el acusado fue sobreseído.



OTRA DENUNCIA

Sin embargo, esta no fue la única denuncia contra el conductor, ya que otro joven llamado Matías Méndez, reveló que también fue víctima de Jey Mammon.

"Yo denuncié a Jey Mammon en el 2014 y nadie me creyó", escribió el joven en Twitter y fue reposteado por Benvenuto.

"Está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que no haya ocurrido el hecho. El hecho efectivamente ocurrió, pero se aplicó la prescripción. Es del 9 de marzo del 2021 el sobreseimiento", reveló Jorge Rial.



REEMPLAZO

Por otra parte, circuló la versión de que Georgina Barbarossa tomaría el mando de "La Peña de Morfi" junto a Jesica Cirio, la actual co-conductora, como un reemplazo temporal.