9 de Julio busca su primera alegría frente a Sarmiento

Primer partido en casa para 9 de Julio este sábado, en retorno a la tercera categoría del fútbol argentino. Desde las 17.30 el equipo dirigido por Maximiliano Barbero estará recibiendo a Sarmiento de Resistencia, con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas, en el marco de la tercera fecha de la Zona 4 que será televisado por la TV Pública.

El León viene de sufrir una derrota por 2 a 0 en Salta ante Central Norte y se encontrará con un rival que obtuvo los seis puntos en juego, y lidera en soledad el grupo. Sin dudas es un partido especial por el entorno, además televisado a todo el país, pero para el equipo rafaelino forma parte de una de las tantas finales que tendrá que afrontar en la temporada para conseguir el principal objetivo, el de la permanencia.

No fue una semana normal debido a las condiciones climáticas imperantes, que no dejaron trabajar con normalidad al cuerpo técnico en la parte futbolística con el plantel. Allá por el lunes Barbero había mencionado a este medio la alternativa de realizar algunas variantes, algo que podía desprenderse como lógico dado que el elenco rafaelino tuvo notorias dificultades para generar juego ofensivo en Salta. Pero debido a la lluvia no se pudo probar demasiado, aunque igualmente se cree que podría haber al menos tres modificaciones. En tal sentido, Matías Loboa, Nahuel Pereyra y Fernando Nuñez podrían ingresar por Jonatan Bogado, Wilson Ruiz Diaz y Agustín Burdese.

El conjunto chaqueño, que una semana atrás fue eliminado por San Lorenzo (0-3) en Copa Argentina, venció en sus dos compromisos inaugurales ante Boca Unidos de Corrientes (2-0) y Sol de América de Formosa (1-0), con el delantero Franco Olego (ex All Boys) como figura rutilante, a punto tal de haber convertido las tres conquistas.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Nelson Bejas: Asistentes Leila Argañaraz y Sergio Pérez. Cuarto árbitro: Angel Ayala.

Horario: 17.30.

TV: TV Pública.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Jonatan Bogado o Matías Loboa, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar y Wilson Ruiz Díaz o Nahuel Pereyra; Agustín Burdese o Fernando Nuñez y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.

Sarmiento: Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete, Matías Mansilla, Rodrigo Montenegro y Diego Auzqui; Franco Schiavoni y Franco Olego.DT: Leonardo Fernández.



RESTO DE LA FECHA

El domingo jugarán: a las 16.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Alvaro Carranza; a las 17 Sol de América de Formosa vs. San Martín de Formosa, Bruno Amiconi; y Juventud Antoniana de Salta vs. Crucero del Norte de Posadas, Francisco Acosta.