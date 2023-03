La Liga con otra reprogramación

Las malas condiciones climáticas motivaron que la Liga Rafaelina efectúe una nueva reprogramación para la actividad correspondiente a este fin de semana, con la segunda fecha del torneo Apertura de la división superior y la primera del Grupo B.

Los partidos que debían disputarse este viernes fueron suspendidos y reprogramados de la siguiente manera:

Domingo: Dep. Josefina vs Dep. Tacural (9 hs. Reserva) 10.30 hs; Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado (9.30 hs. Reserva) 11 hs; Atlético María Juana vs Dep. Ramona (16 hs. Reserva) 17.30 hs., en cuanto a la Primera A. Y para el lunes Libertad de Sunchales vs. Argentino Quilmes (20 Reserva) 21.30 hs.

La mayor parte del resto de la jornada irá también el domingo con el siguiente detalle: 9 de Julio vs Argentino de Vila (10 hs. Reserva) 11.30 hs; Sportivo Norte vs. Dep. Aldao (13.30 hs. Reserva) 15 hs; Ben Hur vs Florida de Clucellas (14 hs. Reserva) 15.30 hs. y Argentino de Humberto vs Peñarol (17 hs. Reserva) 18.30 hs.

Lunes 27: Brown de San Vicente vs Unión de Sunchales (19.30 hs. Reserva) 21 hs.



PRIMERA B

Juventud de Villa San José y La Hidráulica, que iban a jugar anoche, pasó para el domingo (19 hs. Reserva) 20.30 hs, mientras que Sportivo Roca con Tiro Federal de Moisés Ville jugarán el lunes (20 hs. Reserva) 21.30 hs.

Los demás partidos: hoy sábado, Deportivo Bella Italia vs Belgrano de San Antonio (17.00 hs. Reserva) 18.30 hs.; Defensores de Frontera vs. Talleres de María Juana (15 hs. Reserva) 16.30 hs. (cancha Atl. Esmeralda); Independiente de Ataliva vs. San Isidro de Egusquiza (17 hs. Reserva) 18.30 hs.

Domingo: Moreno vs. Independiente de San Cristóbal (15 hs. Reserva) 16.30 hs; San Martín vs. Bochófilo Bochazo (15 hs. Reserva) 16.30 hs; Zenón Pereyra FC vs. Sp. Libertad EC (15 hs. Reserva) 16.30 hs; Sp. Aureliense vs. Dep. Susana (15 hs. Reserva) 16.30 hs; Sp. Santa Clara vs. Atlético Esmeralda (15 hs. Reserva) 16.30 hs.